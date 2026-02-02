衛福部推「健康幣」！集點換好康 超商、運動、保險業者都想加入

衛福部規畫推出「健康幣」政策，鼓勵民眾打疫苗、做篩檢，累積點數兌換好康。（本報資料照）

不讓運動部「運動幣」專美於前，衛福部規畫推出「健康幣」政策，鼓勵民眾打疫苗、做篩檢，累積點數兌換好康。衛福部次長莊人祥今天（2）透露，很多廠商表達參與意願，包括超商、壽險業者、運動項目業者、健康管理App等，衛福部也會慎選兌換項目，幫助民眾促進健康力。

癌症發生人數年年增加，及早篩檢、及早發現是降低死亡率的關鍵。為提升民眾健康促進的意願，衛福部長石崇良去年10月拋出「健康幣」政策，讓民眾打疫苗、做篩檢都能累積點數，折抵運動中心、保健食品等費用，力拚今年（115）上路。

莊人祥今天出席活動受訪表示，目前「健康幣」正在如火如荼規畫中，首先是利用健保署的「健保快易通」App，納入篩檢、疫苗等項目，並且呈現累積的點數，另一部分是由衛福部資訊處負責，將資料同步到資料庫中，未來會規畫國健署的App，採B2B方式，和醫院、相關廠商合作，讓民眾用點數兌換健康相關商品或服務。

莊人祥說，希望透過這樣的方式，促進民眾健康力，達到健康的正向循環，目前正在努力規畫中。他透露，很多廠商有意願參與，例如超商、健康管理App、壽險業者、運動項目業者等，都有和衛福部接觸。衛福部也會慎選兌換項目，例如無糖飲等。

至於如何降低高齡族群的數位落差，莊人祥說，健保快易通有嚴格的資安管控，需確認使用者為本人，如何符合資安又讓民眾容易使用，將是未來持續努力的項目。

