生活中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導

衛福部長石崇良改革腳步未停歇，因應少子化趨勢，拋出0到3歲的幼兒專責醫師，服務擴大到0到6歲學齡前的兒童專責醫師，新政策預計明年上路。對此，醫界樂觀其成，除了有效整合基層醫師服務，也避免家長一窩蜂帶孩子跑到急診，落實醫療分級，並執行預防保健服務，讓兒童預防勝於治療！

記者vs.衛福部長石崇良：「部長好，部長早安。早，大家早。」衛福部長石崇良，新官上任三把火，一日拋一政策，繼日前補充保費惹出爭議，但他改革腳步不停歇，現在又拋出新點子。衛福部長石崇良：「我們這個(兒童專責醫師)之前，是先從這個0到3歲的幼兒專責醫師，因為在這段期間，那麼孩子的發育過程有很多預防保健，還有這個健康篩檢，很多的這個篩檢需要去做，所以他等於是像大天使，陪伴這個孩子長大。」

衛福部推"0到6歲兒童專責醫師" 家長.醫樂觀其成

衛福部推"0到6歲兒童專責醫師"，預計明年上路 。（圖／民視新聞）

因應少子化趨勢，為有效整合基層醫師服務，也避免家長一窩蜂送孩子到急診看病，衛福部祭出兒童專責醫師制度，預計明年正式上路。家長：「幼稚園以下的小朋友，本來就是比較抵抗力比較脆弱，對啊，的確需要更多的保護，跟細心的呵護。」家長：「小小孩比較常需要跑醫院去看(醫生)，如果有這樣的(兒童專責醫師)保護，讓我們家長可能會，更容易去照顧小朋友。」現行的幼兒專責醫師，是針對0到3歲小朋友，從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，截至今年3月，覆蓋率約65%，未來將服務擴大到0到6歲的學齡前兒童，並提供醫療意見、發展評估、健康篩檢。

衛福部推"0到6歲兒童專責醫師" 家長.醫樂觀其成

衛福部"0到6歲兒童專責醫師"，預計明年上路 。（圖／民視新聞）

小兒科醫師羅源彰：「衛教或是比方說預防注射，有些家屬他會有些疑慮，4到6歲的這個階段，其實也很需要一個專責醫師，來做你的把關，其實也可以省掉很多假日，急診壅塞的一個狀況。」兒科醫師樂觀其成，而衛福部明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，包括預防接種、早療轉介等服務，預計上百萬名兒童受惠，畢竟預防勝於治療。

