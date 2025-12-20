衛福部提供心理諮商 籲勿轉傳影片

北捷台北車站和中山商圈遭煙霧彈攻擊，包括行凶者共4人死亡，其中57歲余姓男子試圖阻止凶嫌張文，遭刺重傷送醫不治。民眾20日到案發地點獻花致意，感謝他見義勇為，有人甚至難過落淚。（趙雙傑攝）

台北車站、捷運中山站19日發生隨機攻擊事件，造成多人傷亡，震驚社會。針對目睹此事件或其他情況，出現陰影、恐慌不安的民眾，衛福部宣布擴大「心理健康支持方案」，不限年齡提供每人3次免費心理諮商服務，並提醒民眾不要再轉傳相關影片、避免對細節做過多描述。

另精神科醫師的台中維新醫院院長許景琦昨示警說，這不是一場毫無預兆的「突然發瘋」，而是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇，真正令人不安的是高風險的孤立者；犯罪專家也說，政府花這麼多資源打造社會安全網，實質上有很多漏洞。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，呼籲民眾應避免重複觀看或轉傳事件相關影片、資訊造成心理刺激。

針對北車恐攻事件，陳柏熹指出，將擴大提供相關民眾每人3次免費心理諮商，不限年齡，對象為12月19日北捷隨機攻擊事件目睹或受傷等民眾，求助只要註明是因本案目睹或其他情況，隨時可聯繫精神科門診、心理機構、社區心理衛生中心等申請服務。另衛福部也設有24小時1925安心專線供撥打。

精神科醫師許景琦昨指出，張嫌與家人失聯兩年且獨居，當一個人長期活在孤立中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。因此防範下起事件的關鍵，在於建立一張能提早辨識高風險孤立者、能主動展開關懷、也能在公共場域中及早應變的網絡。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，政府花這麼多資源打造社會安全網，實質上有很多漏洞，應檢視問題所在，包括提供明確管道讓有需要的民眾求助，甚至派專人協助。此外，政府印製全民安全指引手冊，內容偏重「兩岸可能會打仗」，但人民需要的是安居樂業，政府應更務實看待社會需求，而不是給人民不太有希望的感覺。