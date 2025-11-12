衛福部提健保補充保費改革 金管會：事先未被徵詢

超高齡時代醫療需求增加，2026年整體健保支出將正式突破「兆元」大關，為了擴大財源，衛福部先前提出二代健保補充保費3大改革構想，納入利息、股利、租金，將原本股利「月領2萬課稅」改成「年領2萬就要課稅」，獎金門檻改成最低工資4倍，新制還想將扣繳上限拉高到5000萬元，恐影響多達480萬人，引來民怨四起，衛福部急踩煞車。

Youtube頻道存股族懶錢包說道，「就算是小資族，只要是投資時間長一些，不論是買個股、高股息、市值型或主題型，年領2萬元不算太難，平均1個月領到1667元就達標。」

存股達人陳重銘則表示，「股利不是穩賺，那不是穩賺，我搞不好賠錢還要繳，那不然你要改善制度，就是萬一我貼息我賠錢，那我繳的你要退還給我，這比較合理。」

二代健保補充保費到底該怎麼收，日前衛福部長石崇良回應只是構想，但改革不會停，將持續凝聚共識；但今日出席公開活動再度表示，台灣在2040年將超車日本，成為全球最老的國家，面臨「三高」人口增加挑戰，每年健保財務缺口將增加到1000億以上，這麼龐大的數字讓他睡不著覺。中華經濟研究院院長連賢明提議，用資產取代股利來收保費。

中華經濟研究院院長連賢明認為，「資產有資產的問題，比如說你如何去正確去衡量資產，那又是另外一個挑戰，事實上10萬、20萬的股利，其實應該沒有像想像那麼多，那你假設這樣子的話，你衝擊就會小很多。」

朝野立委持續關切健保財務改革，金管會主委彭金隆12日首度回應，坦言金管會事前未被徵詢，會捍衛資本市場公平性。藍委林德福批評衛福部是股市禿鷹，綠委鍾佳濱認為不應用股利來加收保費。

金管會主委彭金隆表示，「這麼多的散戶在裡面，而且他們的投資行為每個人都不一樣，所以很難用一個數字來直接切分說什麼樣是屬於哪一個屬性。」

民進黨立委鍾佳濱則說，「如果說未來健保財務健全，考慮以資產的價值來作為一個對象。」

彭金隆回應，「以股利這樣的方式，沒有共識，我們這樣面臨的問題還存在，大家想辦法來解決。」

彭金隆提出「商保補健保」方式取代股利加費，強調政策應多溝通，會提供完整影響項目跟範圍給衛福部。

