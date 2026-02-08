衛福部提醒連假兒少網路風險上升 呼籲嚴加注意

記者吳典叡／臺北報導

由於春節及寒假期間，兒少使用網路時間加倍，衛生福利部今（8）日指出，兒少面臨的網路風險眾多，依「兒童及少年性剝削防制條例」規定，包括以「下載、轉傳」等方式處理兒少性影像都是刑事犯罪，呼籲民眾若收到兒少性影像切勿觀看與轉傳，以免觸法，而性影像處理中心全年無休，並提供相關諮詢及服務。

根據「臺灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」，兒少在非學習情境下，使用網路時間平均每日達4.6小時，春節及寒假期間使用網路時間可能增加2至3倍，同時增加兒少使用網路的風險。

廣告 廣告

衛福部表示，兒少面臨的網路風險眾多，包括收到不當性影像、遭威脅恐嚇散布性影像，甚至被誘導拍攝或分享性影像等。依據「兒童及少年性剝削防制條例」規定，包括「拍攝、製造、下載、轉傳、儲存、付費觀覽」兒少性影像都是刑事犯罪，分享兒少性影像就可能成為共犯，最重可處7年以下有期徒刑。

依據性影像處理中心統計，114年度平均每日有18.3件性影像遭違法散布，呼籲民眾若收到兒少性影像應不要觀看與轉傳，以免觸法，並應儘快向性影像處理中心（https://siarc.mohw.gov.tw/）進行線上檢舉或申訴；如有性影像相關疑問，也可撥打諮詢熱線02-6605-7373，或使用線上文字諮詢（https://siarc.mohw.gov.tw/consult.php）。

衛福部也提醒家長，應主動與孩子討論身體隱私權與自主權益，如有性影像移除下架需求，請與性影像處理中心聯繫；該中心365天全年無休，春節及寒假不打烊，每日上午9時至晚上10時都有專人受理性影像移除下架申訴，並提供電話諮詢及線上文字諮詢服務。

衛福部指出，兒少面臨的網路風險眾多，而性影像處理中心全年無休，並提供相關兒少性影像的諮詢及服務。（取自衛福部官網）