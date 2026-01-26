衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒汙與便溺。
林靜儀今針對尾牙季醉酒鬧急診室議題發文，強調要提醒最重要的三件事：1. 聰明飲酒。可以開心，但不要失去自我控制；個人團體歡樂的結果不該是醫療人員的困擾。2. 避開危險。狂躁的醉酒者沒有立即的生命危險，支持醫療人員避開、靜置，永遠最優先保護自己。3. 禁止暴力。醫療暴力是違法的，依醫療法106條可處有期徒刑。拜託法界不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。
林靜儀說，在瑞士日內瓦醫院急診室看到的靜置隔離室，急性精神病人或是醉酒神智混亂的病人被送來時，尚無法確定病況，可先隔離其中，遠端觀察。但這在台灣恐變成「送來急診室睡覺」的便道，所以重點還是前三項；而醫療現場可以參考其「遠離待冷靜」的想法。
台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，許多民眾遇到酒醉的人，第一時間往往會打電話叫救護車，這些患者最後很可能在急診睡了一覺後就出院，雖然這類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，酒醉暴力也對醫療人員與其他病患造成威脅，但我們必須說酒醉問題引起的意識障礙常和其他內、外科的急症難以鑑別，且光是酒精過量本身就可能導致死亡。
陳亮甫表示，站在醫療人員的立場，任何程度的意識不清，都應該一視同仁的審慎評估，但也請關心病人的家人、朋友不要對急診有過分的期待。
陳亮甫指出，我們首要任務是確認患者有無其他嚴重問題，比如呼吸道不要被嘔吐物阻塞等，沒有所謂的醒酒神藥、打點滴也可能毫無必要，如果家屬無法克制患者在事前不自制的這些娛樂行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒汙與便溺，這絕非醫療人員職責所在。
酒醉問題以外，陳亮甫強調，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，實際上，多數言語、肢體暴力可能源於人力不足下的長期候床、情緒高張、溝通不清，可預期的將來，若急診壅塞混亂持續的話，醫病雙方都會更被推上衝突的風口浪尖，源頭處理才是避免暴力事件的重點。
陳亮甫說，雖然政府已多次修法，讓醫療暴力者受到更嚴重的懲罰，但還是看到大多數時候檢警詢問是否要向暴力者提告，好像醫護不主動提告，暴力施加者就會逍遙法外，其實醫療法第106條的精神是不論有無要提告、國家都應要追究當事人的惡行，因為其暴力行為不只是對醫護人員的不尊重與傷害，更影響非預期範圍的患者安全，把這點講清楚，才能給受害醫護更大的支持。
陳亮甫感嘆，多數醫院仍未給予受害醫事人員公假、出庭或應訊，都讓追究醫療暴力的成本提高，受害者想讓暴力施加者受懲罰，還得犧牲自己的假日甚至被扣薪，很多人可能因此寧可輕放暴力當事人，除了思考酒醉者如何不來急診鬧事之外，這也是更應該認真看待的問題。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
在媽媽肚裡就「肋膜積液」 童罹全球極罕見KLA！北榮成功診治
長照除夕至初五不打烊 家有失能、重症者注意！須2/5前提申請
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
醫療暴力通報創5年新高 醫護在急診室被謾罵最多
（中央社記者沈佩瑤台北25日電）救死扶傷卻被當沙包，2024年醫療暴力通報444件創5年新高，急診室為主要場域，言語暴力最多。衛福部次長林靜儀說，生病不代表有豁免權，可考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
澎湖丁香魚驗出鎘超標 主婦聯盟中壢站遭查獲
食品藥物管理署公布最新市售食品重金屬監測結果，「台灣主婦聯盟生活消費合作社(中壢站)」販售的「澎湖丁香魚」遭檢出重金屬鎘含量達0.07mg/kg，超出法定標準0.05mg/kg。同時，食藥署針對國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業者進行稽查，發現3件產品標示違規、2家業者未依規定設置衛生管理人員。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
酒醉鬧急診 醫師工會：國家須追究醫療暴力
（中央社記者曾以寧台北26日電）衛福部次長林靜儀今天表示，支持醫療人員避開、靜置醉酒鬧急診室者。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫則強調，無論醫護人員提告與否，國家都要追究醫療暴力者惡行。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
超惡劣！3男童「放火焚燒流浪漢」 全程拍攝影片當戰利品
泰國曼谷巴域區（Prawet）地區近日發生一起駭人聽聞的暴力事件，三名年齡介於9歲至15歲的男童，涉嫌在路邊縱火焚燒一名流浪漢，並以手機拍攝過程作為「戰利品」，事件在網路上引發社會譁然。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙季「醉後」送急診鬧事...衛福部提斷片觀察室 醫師工會：否則請家屬來清
近期醫療暴力事件頻傳，衛福部次長林靜儀今（26）日針對尾牙季酒醉鬧急診的情況發聲，呼籲民眾飲酒應自制，並分享國外醫院對酒醉者的處置經驗，提出可設置類似「斷片觀察室」的靜置空間，引發醫界與社會討論。對此，台北市醫師職業工會今發出聲明直言，酒醉多屬「咎由自取的娛樂行為」，如果家屬無法克制患者在事前不自制的這些娛樂行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒汙與便溺，這絕非醫療人員職責所在。太報 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
蘇格蘭男子幫友顧惡霸犬竟遭「啃食」 母淚訴：臉部僅剩雙眼
蘇格蘭拉納克郡發生一起駭人聽聞的惡犬食人慘案。一名38歲男子山姆森（Scott Samson）在代替朋友照顧一隻名為「米奇」（Mitch）的非法「XL惡霸犬」（XL Bully）時，在住處不幸身亡並慘遭該犬隻大面積啃食。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪
社會中心／綜合報導台北市中山區近日發生一起令人震驚的離奇命案，一名26歲女模特兒在租屋處突發昏迷，最終經送醫確認死亡。事件之所以曝光，是因房東收到同居男友林姓男子傳來的影片，畫面中女模特兒已經完全昏迷，但林男卻未立即報警，引發外界高度關注與親友質疑。警方已依毒品罪將林男送辦，並對他實施限制住居，針對女模死亡原因及男友涉案情形，仍在進一步調查中。民視 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
影／統一發票114年11-12月中獎獎號
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年11-12月期統一發票25日開獎，獎金一千萬元的特別獎碼為「970互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
古廟返鄉露曙光 北斗奠安宮花燈彩繪暖身迎接
年關將屆，彰化北斗奠安宮為迎接元宵節與上元天官大帝聖壽，今（25日）舉辦「第10屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽」，吸引不少國內外民眾報名參與，廟埕洋溢濃厚年節氛圍。廟方同時宣布，備受矚目的「奠安宮古廟返鄉遷建計畫」取得關鍵進展，土地變更與古蹟申請程序均已進入最後階段。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
4歲童罹全球性罕病「存活率僅3成」 北榮精準治療搶回生命
台北榮總今分享兩起罕見疾病成功治療案例，其中4歲詹小弟的故事，讓醫療團隊與家屬都深受感動。詹小弟罹患的是全球極為罕見的「卡波西樣淋巴管瘤」（簡稱KLA），屬於侵襲性極高的淋巴管異常增生疾病，雖為良性，卻可能侵犯多個器官，甚至危及生命。其實，詹小弟在出生前就出現警訊。產前超音波即發現肋膜積液，出生後隨自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
霍諾德91分鐘赤手完攀台北101 登頂拿手機自拍
（中央社記者黎建忠台北25日電）美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，順利攻頂寫下壯舉。霍諾德站在避雷針旁拿手機自拍，記錄這不可思議的一刻。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本札幌降雪破紀錄 7千旅客受困新千歲機場、徹夜苦守等嘸車
日本北海道與東北地區近日降下破紀錄的大雪，導致當地交通大打結，直至今日（1/26）上午仍有約7000名旅客滯留新千歲機場，混亂局面仍未平息。太報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
《綜藝大集合》錄影成翻車現場！胡瓜遭惡整反擊 董至成被擊中慘摔引騷動
節目 《綜藝大集合》日前前進台南安定的保安宮，這裡於其他廟宇較不同是竟供奉著「雙主神」，主祀保生大帝與天上聖母，求平安、求健康還可以求藥籤，是地方重要的信仰中心。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
皮塔出席人民黨競選活動為候選人站台 (圖)
泰國已解散的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）近期較少公開現身政壇，他25日重返選舉造勢舞台，出席人民黨舉行的競選活動。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
徒手攀101太驚險「失足會不會變凶宅？」律師曝2關鍵
美國攀岩選手霍諾德昨徒手攀登台北101成功，過程驚險，不少人好奇「若不慎發生意外，101會不會被登記為凶宅？」對此，律師陳君瑋解釋，要判定是否為凶宅需看2個關鍵。首先，凶宅定義不包含意外死亡，因此攀爬失足並不構成凶宅；其次，要看墜落位置，如果落在公共設施或馬路也不算，只有掉落到建築物的某一樓層時，該樓層才可能被認定為凶宅。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
日本寒流發威！金澤積雪超過往年9倍 東北恐降警報級別大雪
日本迎來本季最強寒流，昨（1/24）晚至今日（1/25）清晨出現第二波大雪高峰，位於北陸、靠近日本海的石川縣金澤市更降下難以清除的大雪，積雪較往年超過9倍之多。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北環狀線北環段機廠施工現況曝光 宛如地下迷宮
捷運環狀線南、北環段正在施工，串接大台北地區，新北市捷運工程局公開北環段北機廠的施工現況，只見地底下布滿「覆工板」，從高空俯瞰層層堆疊，宛如1座地下迷宮，照片曝光後，網友驚呼「簡直是神祕的地下世界」。新北市捷運局指出，北環段北機廠是台灣第1座結合公園的地下化捷運機廠，占地約3.47公頃，設有維修工廠自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
調查揭68%兒少曾用化妝品藏風險 林月琴、賴惠員要求衛福部補強指引
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 近年兒童及少年接觸保養品、化妝品的年齡明顯下降，然而市售產品成分多以成人使用為設計基準，長期不當使用恐對兒少肌膚與健康造成風險。立委林月琴今（26）日與立委賴惠員、台灣桃湛公民培力協會共同召開記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，並邀請皮膚科醫師蔡文騫提供專業建議，呼籲政府儘速補齊...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言