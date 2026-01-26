衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺 215

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒汙與便溺。

林靜儀今針對尾牙季醉酒鬧急診室議題發文，強調要提醒最重要的三件事：1. 聰明飲酒。可以開心，但不要失去自我控制；個人團體歡樂的結果不該是醫療人員的困擾。2. 避開危險。狂躁的醉酒者沒有立即的生命危險，支持醫療人員避開、靜置，永遠最優先保護自己。3. 禁止暴力。醫療暴力是違法的，依醫療法106條可處有期徒刑。拜託法界不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。

林靜儀說，在瑞士日內瓦醫院急診室看到的靜置隔離室，急性精神病人或是醉酒神智混亂的病人被送來時，尚無法確定病況，可先隔離其中，遠端觀察。但這在台灣恐變成「送來急診室睡覺」的便道，所以重點還是前三項；而醫療現場可以參考其「遠離待冷靜」的想法。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，許多民眾遇到酒醉的人，第一時間往往會打電話叫救護車，這些患者最後很可能在急診睡了一覺後就出院，雖然這類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，酒醉暴力也對醫療人員與其他病患造成威脅，但我們必須說酒醉問題引起的意識障礙常和其他內、外科的急症難以鑑別，且光是酒精過量本身就可能導致死亡。

陳亮甫表示，站在醫療人員的立場，任何程度的意識不清，都應該一視同仁的審慎評估，但也請關心病人的家人、朋友不要對急診有過分的期待。

陳亮甫指出，我們首要任務是確認患者有無其他嚴重問題，比如呼吸道不要被嘔吐物阻塞等，沒有所謂的醒酒神藥、打點滴也可能毫無必要，如果家屬無法克制患者在事前不自制的這些娛樂行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒汙與便溺，這絕非醫療人員職責所在。

酒醉問題以外，陳亮甫強調，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，實際上，多數言語、肢體暴力可能源於人力不足下的長期候床、情緒高張、溝通不清，可預期的將來，若急診壅塞混亂持續的話，醫病雙方都會更被推上衝突的風口浪尖，源頭處理才是避免暴力事件的重點。

陳亮甫說，雖然政府已多次修法，讓醫療暴力者受到更嚴重的懲罰，但還是看到大多數時候檢警詢問是否要向暴力者提告，好像醫護不主動提告，暴力施加者就會逍遙法外，其實醫療法第106條的精神是不論有無要提告、國家都應要追究當事人的惡行，因為其暴力行為不只是對醫護人員的不尊重與傷害，更影響非預期範圍的患者安全，把這點講清楚，才能給受害醫護更大的支持。

陳亮甫感嘆，多數醫院仍未給予受害醫事人員公假、出庭或應訊，都讓追究醫療暴力的成本提高，受害者想讓暴力施加者受懲罰，還得犧牲自己的假日甚至被扣薪，很多人可能因此寧可輕放暴力當事人，除了思考酒醉者如何不來急診鬧事之外，這也是更應該認真看待的問題。

