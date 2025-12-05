衛福部擬保障新進醫護起薪 錢從哪來？醫界憂：健保後年恐「亮紅燈」

衛福部長石崇良近期提出修訂《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》的構想，保障新進醫護待遇，並以最低工資為基礎倍數來訂定。資料照。廖瑞祥攝



衛福部長石崇良近日提出修訂《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》想法，其中重點之一是「醫事人員薪資若未達門檻，將不予健保特約」，薪資門檻將以最低工資為基礎設定倍數，並可隨最低工資調整而同步提高。然而，在健保一般保費與補充保費均未調整的情況下，財源從何而來引發關注，醫界憂心，若支出持續攀升財源卻未調整，很可能在後年就爆出財務危機。

近年護理人才大量流失，引發關床、急診壅塞等問題，外界普遍指向「低薪」是核心原因。石崇良上任衛福部長後，提出修訂《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》的構想，重點之一是透過設定醫事人員薪資門檻，保障新進醫護待遇，並以最低工資為基礎倍數來訂定，未來可隨最低工資調整而同步提高。

健保明年可支應 後年恐出現缺口

不過，健保一般保費與補充保費均未調整，外界關心加薪財源從何而來。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，近年健保總額成長率提高，加上改善健保點值，使醫院具備為醫護調薪的能力，目前財務狀況足以支應薪資調整。

根據健保署資料，今年健保總額較去年增加531億元，再加上公務預算挹注的181億元；明年同樣持續上升，總額支出將再增加597億元，加上公務預算199億元，整體增幅達796億元。

但不具名醫界人士直言，雖然明年財務暫時穩定，但後年可能面臨危機，健保安全準備金恐不足一個月。他表示，若支出持續攀升、健保財源未調整，「很可能在後年就爆出財務危機」。依現行《全民健康保險法》規定，安全準備金必須達到1個月以上，若不足，基於健保收支連動，就必須調漲健保費來因應。

改善醫護勞動條件 醫改會：不能只靠加薪

醫改會提醒，改善勞動條件不僅是加薪，還要合理班表、工作負荷與職場支持。過去曾有政府補助夜班津貼遭挪用案例，應避免資源錯置，確保補助直接改善護理人員環境。

此外，醫改會強調，待遇改善不能只靠健保或公務預算，僱主責任同等重要，而保障最低薪資應建立在完整市場調查與數據分析上，避免政府標準低於市場行情，反而壓低薪資，因此認為必須科學評估，才能有效提升醫護待遇。

