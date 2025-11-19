衛福部擬修法沒2年PGY不准做醫美 醫師工會籲配套

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）杜絕「直美」亂象，衛福部預告修正特管辦法，已執業醫師也得回醫院訓練。工會今天強調，若無配套，只會勉強醫師接受未必與醫美安全相關臨床負荷，造成醫院行政挑戰與成本。

從牛奶針到生殖器增大術，近來傳出醫美出人命的案件。衛福部推動改革，擬禁止一畢業就從事醫美，近日正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案。

根據草案，全面將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，限定未來必須由完成PGY（畢業後綜合臨床醫學訓練），並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。此外，規定在新法上路後2及3年內完成補正。

廣告 廣告

台北市醫師職業工會今天透過新聞稿質疑，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行2年的PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部分醫師接受未必與醫美安全相關的臨床負荷，對於醫院教學行政而言，也是陌生的挑戰與成本，「強摘的瓜不甜莫過於是」。

「公告草案有如拔草測風向。」台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫告訴媒體，雖然理由是要提升醫美病人的安全，但仍必須面對多重質疑，例如過去爆發重大病安疑雲者，並非未經專科訓練的醫師。

陳亮甫說，全面限縮「直美」同時，衛福部卻沒有提出服眾的數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格的醫師涉及醫療事故比例及調查等，「修法之後是否就能降低醫美事故發生？」

台北市醫師職業工會要求，若此次修法核心關懷在於病人安全，衛福部在草案挑起醫界敏感神經同時，更應拋出不僅是直覺的實證基礎，避免淪落「修理小孩給外人看」的疑聲，回應外界「為鞏固臨床人力關閉『直美』大門」的奚落。

此外，台北市醫師職業工會強調，究竟醫美工作有何致命吸引力，又或者醫院工作如何刀口舔血，致使逃離醫院者如過江之鯽，盼望在此次修法時也是必須探究的議題。（編輯：管中維）1141119