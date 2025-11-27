衛福部擬修法醫美診所納評鑑引反彈 台大醫學院長：做得好就不怕

近來發生多起醫美死亡事故，為整頓醫美亂象，衛福部預告修法，要求執行高風險手術醫美診所須通過評鑑，引起反彈聲浪。台大醫學院院長吳明賢今天對此表示，認同衛福部改革手段，評鑑是為了病人安全與醫療品質，「假如你真的做得好，就不必害怕評鑑」。

衛福部預告修法，要求執行高風險手術醫美診所須納評鑑，掀反彈聲浪。台大醫學院院長吳明賢（圖）27日受訪時表態贊同衛福部改革手段，認為是正本清源。（中央社）

近年醫美事故頻傳，從牛奶針（丙泊酚短效麻醉針劑）到生殖器增大手術都出事，衛生福利部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），執業醫師也得補訓；另醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。

由於部分醫界反對，衛福部昨天與40個醫界團體溝通，近三小時會議初步達成兩點共識，包括確立「直美」（醫學系畢業生直接進醫美做療程）關門條款，民國108年後畢業者都得接受綜合臨床醫學訓練（PGY）；至於是否納入評鑑，下周將討論細節。

台大醫院健康管理中心今舉辦「2025智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康論壇」，吳明賢以「從疾病醫學到精準健康」為題發表演說，會後接受媒體聯訪時，他表態贊同衛福部改革手段，認為是正本清源。

吳明賢指出，評鑑的目的是為了患者好，為病人的安全跟醫療品質著想，任何評鑑重點在於「醫療品質」跟「病人安全」，評鑑是好事，「就像我們醫院也不時有各式各樣的評鑑，假如你真的做得好，你其實是不怕人家評鑑。」

對於部分團體憂心醫策會壟斷評鑑，認為應由醫師公會、各專科醫學會（整外、皮膚科、耳鼻喉科等）、其他具醫療專業的法人或公會團體共同參與。

吳明賢認為，這不涉及壟斷，而是專業問題。他說，學會的功能在於「促進學術的發展以及做教育的工作」，並保障會員權益，學會成立的目的「不包括執行評鑑」。

衛福部醫事司長劉越萍昨天表示，既然醫界不想要接受評鑑、不滿意衛福部的要求，已請各相關專業團體在本周內提出建議版本，畢竟病人安全醫界責無旁貸，讓社會大眾公評。