衛福部擬修法需2年PGY才可做醫美 形體美容外科醫學會：黑箱修法恐害病患

（生活中心／綜合報導）衛生福利部近日突提出「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正草案，對此，形體美容外科醫學會指出，此次修法在程序正義、評鑑權力分配、急診人力外流、緊急後送安全等關鍵議題上存在巨大風險，甚至恐讓特定團體壟斷醫美市場、傷害全民醫療權益。

醫學會初步審視後發現，此修法牽動醫療體系多重風險，像是評鑑權限集中於單一民間團體，等同將公權力外包，恐形成壟壷結構。急診專科醫師得以直接轉任醫美醫師，勢必加劇第一線急診人力外流。後送契約制度將削弱專業判斷，使病患緊急後送面臨延誤風險。

這些變動將直接衝擊醫療秩序，讓病患成為最大承擔者。醫學會強調，醫療評鑑不能淪為某團體的「金權工具」，更不能讓一家民間公司決定全台醫美診所的生死存亡。讓行政契約取代專業急救判斷，就是把病患命懸於紙上、不是救護！

而現行修法允許急診專科醫師「無痛轉任」醫美醫師，醫學會點破問題，顯示急診已重度缺人、大醫院急診暴量壅塞、偏鄉急診醫療資源更是岌岌可危，倘若任何政策致使醫療安全後退，皆不應倉促通過。此外，修法要求醫美診所必須與特定醫院簽「後送契約」，醫學會強烈警示，緊急後送將不再依「最近且最適當醫院」、被迫依「簽約」而不是專業判斷！未來病患可能被送到更遠的醫院，如遇能力不符的醫院，恐造成延誤黃金救命時間。

醫學會四大最強烈訴求，要求民主、專業與公開

1. 全面暫緩本次修法，進行跨領域、跨專科完整衝擊評估。

2. 建立多元且可制衡之評鑑制度，拒絕壟斷與利益集中。

3. 維持緊急後送「最近且最適當醫院」原則，保障病患黃金救命時間。

4. 重啟公聽會與公開討論，讓政策回歸科學、回歸民主。

醫學會認為，目前草案缺乏透明程序、缺乏證據基礎，更在關鍵制度上留下巨大隱憂。若改革方向錯誤，不但不能提升安全，反而會壓垮急診、弱化偏鄉量能、扭曲醫療市場。

醫學會呼籲衛福部應以「病患安全」為最高原則，而非以行政契約或單一團體主導整體醫療發展。最後，也重申：「我們不是反對改革，而是反對讓病患冒風險的錯誤改革；任何可能危及病患安全、造成醫療失衡或圖利特定團體的政策，都應該立刻踩煞車。」

