衛福部擬修醫美特管辦法 醫師公會反對診所納評鑑

近來醫美亂象頻頻傳出，為了加強醫美手術安全性，衛福部日前預告修正特管辦法，其中包括醫學系學生畢業後，必須接受2年「畢業後一般醫學訓練計畫」、簡稱PGY，才可以執行醫美業務，而且診所還必須通過評鑑。

對此，醫師公會全聯會24日發聲明指出，醫美市場多元，規模差異極大，若比照醫院評鑑，行政成本將壓垮基層，反對把醫美診所強制納入評鑑。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，「因為評鑑會加重很多基層診所的文書作業，跟造成它的負擔，所以我覺得要拜託各縣市衛生局，把診所督導考核做好，就可以確保我們的醫療品質。」

廣告 廣告

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，「他過去已經在醫美診所執業，而且取得相關的一些專科，像是家醫科等等，這些專科醫師的部分，那當然這些人就不一定說要再回來做所謂的PGY，跟32小時的訓練。」

醫師公會表示，支持提升安全、強化醫美品質的目標，建議醫美診所管理應回歸現行醫療機構設置標準，況且地方衛生局每年也都會督導考核、轄區內醫療院所，中央不需再疊床架屋。

而形體美容外科醫學會更指出，草案過程太粗糙，也缺乏配套，恐怕導致原本醫美執業的醫師因此失業。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏說道，「2年內必須取得PGY 2年的訓練，那我請問，你如果這個不是不溯既往的，它是要溯及既往的，那我跟你講，這600個醫生馬上面臨失業的風險。」

根據衛福部統計，醫學系畢業生通過醫師國考後，未接受PGY訓練，就直接進入醫美診所執業者累計約有600多人。

未來新制上路後，美容醫學手術醫師有3年緩衝期，必須補齊資格；光電與針劑的執行醫師則需在2年內完成訓練，才能執行醫療行為，本週三26日下午，衛福部將邀請相關醫學會溝通討論，蒐集各界意見。