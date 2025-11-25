衛福部擬嚴管醫美醫師資格 學會憂需求外流、地下化

台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光認為，特管法修正草案恐傷害基層醫美生態與民眾權益。（圖／台灣微整形美容醫學會）

衛福部近期預告修訂特管辦法，擬嚴管執行醫美醫師資格，並將診所強制納入評鑑，引發醫界高度關注。台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光指出，若以PGY訓練作為唯一進入門檻，並由單一機構主導全國評鑑，恐造成基層醫美體系崩解、人力斷層，政策可能與保障安全的初衷背道而馳，非民眾之福。

台灣美容外科醫學會理事長林孟羲則認為，的現行制度已可透過「特定手術登記、醫師資格稽核、麻醉與後送計畫查核」達到實質的風險控管，反對再新增強制評鑑，若草率執行恐導致「有醫師、沒場域」的矛盾。當合法診所因成本或行政壓力被迫退出市場，不僅侵害醫美從業人員的職業權，民眾醫療需求還可能外移至海外或流向地下場所，反讓民眾面臨更高風險、更難求助法律與醫療系統保障。

針對草案要求執行特定美容醫療處置的醫師須完成32小時訓練一事，台灣微整形美容醫學會表示，醫界早已建立更嚴謹、制度化的專業養成機制。陳俊光指出，學會現行的專科認證制度不僅不是「最低標準」，更遠高於政府所訂標準。依現行制度，醫師若欲申請專科認證，必須連續具備兩年會員資格，並在此期間修滿60分專業學分，方能進入審查程序。

而取得認證並非終點，專科醫師仍須每5年換照一次，並於換照前再次累積120分學分，以確保臨床知識與技術持續更新。為提升品質把關，學會也規劃未來增設「術科考試」，將審查標準從理論延伸到技術驗證，進一步強化臨床安全。

陳俊光強調，台灣微整形美容醫學會20年來累積逾1400名會員，這套制度已運作多年，具備透明、循序與持續精進的特性，顯示專業團體對自律要求從未鬆懈。換言之，醫療品質的提升是基於長期且系統化的專業認證養成。

2位理事長共同強調，若政策目標是提升品質與安全，制度應回到「專業、公開、代表性」的原則，建議由醫師公會全國聯合會或結合多個專業醫學會共同參與，並強化教育認證，加速醫美品質提升與為民眾把關。

另外，針對草案要求施作光電與針劑等特定美容醫療處置的醫師，必須先完成PGY訓練一事，陳俊光表示，支持分級管理與基本臨床訓練，但若將PGY做為唯一且硬性的准入門檻，而缺乏配套與過渡機制，將使大量已執業的醫師在短期內無法達成要求。

陳俊光強調，政策應遵循「不溯及既往」原則，避免影響現行醫師執業權益，制度重點也不應只聚焦在「科別背景」，而應回到真正能提升醫療安全的核心－專業教育、臨床訓練及持續進修制度的完善，才能達到保障病患安全的真正目的。

