衛福部擬定新進醫護「起薪倍數制」 醫師加班費免稅有望上路（示意圖:shutterstock/達志）

醫護爆發出走潮，衛福部長石崇良指出，擬修改健保特約管理辦法，讓新進醫護起薪設定為最低薪資的倍數。健保署今表示，醫事人員薪資正與各界持續尋求共識，同時，修法將擴大健保機構巡診範圍至兒少安置及教養機構；另有關醫師加班費減稅，目前獲高度共識，預計年底可預告、明年初上路。

衛福部長石崇良接受媒體專訪指出，擬修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，保障新進醫護起薪門檻，不只有最低工資，而要最低工資的倍數，未來就有機會隨著最低工資調整。

廣告 廣告

健保署長陳亮妤今日表示，有關健保特管辦法修正有3大方向。醫事人員薪資部分，以護理為例，先前護理團體提出版本為診所1.5倍、醫院2倍，以今年最低工資2萬8590元計算，診所1.5倍是4萬2885元，醫院2倍是5萬7180元，目前各學會意見分歧，健保署會持續尋求共識。

第二部分，是研擬醫院醫師加班費免納所得稅。由於公務人員所得稅計算方式不同，陳亮妤說明，原本未取得共識的軍方、教育部附設醫院，目前已取得共識，也獲跨黨派立法委員及各界高度共識，草案已送至衛福部，將持續與財政部溝通。本條文預定年底即可預告，有望明年初上路。

至於醫師免打卡，如何認定加班？陳亮妤表示，有的醫院目前有打卡，例如長庚醫院，但有些醫院認為打卡制相對困難，因此目前仍交由醫院管理者認定，細節部分未來修法預告時會公布。

最後，陳亮妤指出，為貫徹行政院指示兒少及弱勢優先政策，修法將擴大現行健保機構巡診範圍，原僅有身障福利機構之兒童可有醫師巡診，未來放寬至兒童及少年安置及教養機構，以確保兒少醫療需求被滿足。

陳亮妤表示，因應兒少家庭支持署成立，經盤點發現有些社福機構屬性，無法讓健保簽約醫療團隊（含醫師、心理師等）前往巡診，因此此次修法也全面盤點並納入，讓巡診擴大至兒少安置及教養機構，獲高度共識，預計受惠4500人。

更多中時新聞網報導

香港火災周潤發楊紫瓊缺席MAMA

施暴台鐵員工 立委提案增刑責

韓金唱片頒獎移師台灣 超豪華卡司曝光