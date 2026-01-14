衛福部擬引進外籍照服員進急性病房 台大院長：護理人力吃緊改善有解

台大院長余忠仁支持外籍照服員入院。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部3年前推動住院整合照護服務計畫、共聘制度，由醫院聘請照服員，而近日衛福部長石崇良表示，已向勞動部提案開放中階技術人力，引進外籍照服員投入一般急性病房，此舉掀起討論。對此，台大醫院院長余忠仁認為，台灣已進入超高齡社會，照護人力不足是結構性問題，適度引進外籍照服員，才能真正減輕家屬與護理人員的負擔。

衛福部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，希望由醫院以「共聘」方式聘用照服員，取代病家各自聘請看護，藉此降低家屬照顧壓力，也讓醫院能統一管理照護人力。然而實務推動上，醫院普遍面臨照服員人力不足的困境。石崇良表示，衛福部已向勞動部提案，研議開放醫院一般急性病房聘用外籍中階技術照服員，不過此事引發台灣護理產業工會等團體反彈。

余忠仁指出，少子化與產業型態轉變，已讓台灣多個產業出現明顯缺工，不只醫療體系，製造業、建築業與各類服務業，都高度仰賴外籍人力。隨著台灣正式進入超高齡社會，照護相關人力的需求缺口只會愈來愈大。

他表示，歐美國家與日本近年已陸續導入外籍照護人力，反觀台灣，外籍勞工長期集中於製造與工程領域，醫療服務體系的引進腳步相對緩慢。他強調，醫療照護確實需要與病人及家屬密切互動，但並非所有工作都必須由護理師完成。例如病床整理、環境清潔、協助進食與基本生活照顧，屬於庶務型、支持型工作，經過適當訓練的照服員即可勝任。過去這些工作在醫院內，往往不得不由護理師承擔，加重其工作負荷，也影響專業發揮。

余忠仁指出，住院整合照護制度設計原本希望1名照服員可同時照顧多床病人，但實務上，照服員薪資、工作型態與長照或居家照護仍有落差，導致醫院即使調高薪資、優化制度，招募仍十分困難。

外界擔憂語言問題，不過余忠仁說，以實際觀察，多數外籍看護具備基本溝通能力，只要工作範圍與照護規範訂得清楚，語言並非不可克服的障礙。他強調，只要踏出第一步，就有機會逐步改善護理人力吃緊的現況，讓護理師回歸專業照護角色，也讓病人與家屬獲得更穩定的照顧品質；這不只是醫院的問題，而是各行各業都將面臨的共同挑戰，政府必須以更宏觀的政策，回應結構性缺工的現實。

