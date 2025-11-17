衛福部擬成立兒童家庭署 王育敏籲擴大編制提升行政量能
總統賴清德宣布，衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。對此，國民黨立委王育敏今（17）日提到，政府推動兒少專責單位必須擴大編制、提升跨部會協調能力，並確立明確權責鏈與足夠人力預算，才能真正整合兒少業務、強化家庭支持並回應國人多年期待。
王育敏表示，早在 2018 年，她便聯合多位立委組成「中央兒少專責單位推動聯盟」，提出「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」以及「整合兒少業務」三大訴求。她指出，此次行政院終於回應國人長期期待，但制度設計的規模、定位與跨部會整合仍需要進一步強化。
她提到，在未來的官署規模與編制部分，過去內政部設立兒童局時因人力編制不足，導致政策成效不彰，因此新設的兒家署應以目前社家署 159 人的編制作為最低標準，並確保「百人以上」的人力配置，以提升行政量能，才能真正面對少子化、兒少保護與家庭支持等三大挑戰。
王育敏強調，兒少專責機構的定位具有特殊性，不應僅侷限於衛福部的內部架構，而是必須具備跨部會協調整合的功能。她主張該署應設為行政院下的二級機關，整合教育部、內政部等相關部會，明訂聯絡機制與資訊共享平台；若僅在衛福部新增單位而未強化跨部會整合，制度漏洞仍將存在。
她也要求，政府正視專責機構在政策推行中與各部會的權責協作，避免兒少議題因跨域分散、責任不明而延宕。制度設計必須明訂「由上到下的責任鏈」、明確授權並持續監督，避免機構流於形式、弱化實質功能。她呼籲衛福部儘速提出《衛福部組織法》修法草案，確立「兒少家庭署」的人力與預算規模，有效落實兒少業務整合與家庭政策，回應國人多年來對專責機關的期待。
