衛福部擬推公費醫學新制：綁約15年、違約金千萬引反彈

為解決偏鄉醫療人力短缺與特定專科招募困難，衛福部正積極規劃「第三期公費醫學生」計畫，預計於115年至119年再招收750名公費生。然而，最新草案內容流出後引發強烈反彈。台北市醫師職業工會批評，針對特定科別擬將義務服務年限延長至15年，且違約賠償金大幅調升至1000萬元，此舉如同對年輕醫師簽下「賣身契」，恐讓醫學生在不了解職涯風險的情況下承擔過重責任。

工會痛批：千萬賠償與長約扼殺職涯彈性

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，衛福部擬將違約金由原先的4倍訓練費用調高至6倍，金額恐突破千萬元大關。許多高中生與家長在不熟悉臨床勞動環境的情況下，可能被公費制度的學費補助吸引，卻忽略了背後長達15年的義務勞動風險。

陳亮甫說，公費生制度目前缺乏轉換跑道的彈性，若學生入學後不適應或未通過國考，還需面臨追繳4倍訓練費用的沉重負擔，堪稱「前所未聞」的嚴苛制度。

台北市醫師職業工會提供。

衛福部：15年服務期為確保特定科別穩定性

針對各界質疑，衛福部醫事司簡任技正卓琍萍說明，目前所有內容皆為「行政草案階段」，將於2月9日召開督導小組會議，邀請相關團體與專家進一步評估。

卓琍萍表示，第三期計畫擬將公費生分為兩類，「人才羅致困難科別」：如內、外、婦、兒、急診等五大科，維持綁約10年；「政策任務科別」：包含重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學專科、司法精神科。考量這些科別具高度特定性且缺口大，擬要求綁約15年以確保政策推動的持續性與穩定性。

服務地點彈性化，不侷限於偏鄉

面對年限過長的質疑，卓琍萍強調，15年年限的背後有相關配套調整，最大的變革在於「服務地點的彈性」。她表示，未來不一定只能在偏鄉服務，若都會區醫院出現如「小兒外科」等極度缺乏特定人力的情況，也會列入分發考量。衛福部強調，公費醫師並非一入學就決定年限，而是在完成醫學教育、進入專科訓練階段後，依據選科興趣來對應其義務服務時間，賦予學生一定的選擇權。

預計7月底前公告新制

衛福部表示，第三期計畫規模預計5年招收750名，平均每年150名。行政流程需經過專家小組討論並報請行政院核定。為確保今年度的考生能在填寫志願前獲得透明資訊，衛福部目標於今年7月底前正式對外公布定案內容。

卓琍萍指出，提高違約金並非為了懲罰，而是希望落實權責相輔，反映國家培育成本，未來將持續蒐集醫界與公費生代表的意見。

陳亮甫則說，衛福部為達目的想方設法，就是不願面對低留任率問題，以及科學推估實際偏鄉醫師人力缺口。工會也呼籲面臨升學重要關卡的高中生看清公費的糖衣，做出讓自己不後悔的決定。