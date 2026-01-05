衛福部擬推餐飲紅綠燈警示 助外食族減糖減鈉呷健康

（中央社記者陳婕翎台北5日電）營養及健康飲食促進法推動滿2週年，外食族在外點餐仍難以辨識鹽、糖含量，衛福部擬推動食品「警示紅綠燈」，國健署、食藥署正研議中，盼助民眾選擇減糖、減鈉健康餐點。

營養及健康飲食促進法自民國112年12月15日立法院三讀通過、113年1月3日公布施行以來，已滿2週年，正式邁入第3年。衛生福利部國民健康署持續擴大行動，截至114年底，全國已布建85處社區營養推廣中心、164名專職營養師深入社區服務，讓健康飲食更貼近民眾日常。

廣告 廣告

國健署社區健康組組長劉家秀今天向媒體說明，飲食中鹽分攝取過多，是導致血壓上升與高血壓的重要因素之一；而糖分攝取過量，則可能引發胰島素阻抗，造成肥胖，甚至進一步惡化為糖尿病。營養及健康飲食促進法鼓勵民眾減少鹽與糖攝取，促進健康、預防慢性疾病。

針對監察委員指出，營養及健康飲食促進法上路，衛福部卻尚未針對食品建立完整管理架構，劉家秀表示，台灣民眾外食比例確實偏高，普遍面臨鹽、糖、飽和脂肪與熱量攝取過多問題，正在與食品藥物管理署研議，推動「警示紅綠燈」制度，以利辨識鹽、糖等含量。

劉家秀說，去年首度辦理「營養及健康飲食教育推廣方案」，補助經過層層審查所選出的32件優質計畫單位，強調創新性的體驗活動，像是透過湯底、香料體驗，從實作中學會減鹽，或為幼兒與國小學童量身設計動畫、拼圖與互動教具，讓孩子在「玩中學」，把營養概念帶回家庭。

劉家秀表示，「營養及健康飲食教育推廣方案」讓健康飲食教育不再停留在知識傳遞，而是貼近生活情境，協助民眾做出健康決定；參考國際作法，邀集專家多次討論，期能因應場域需求，逐步建構所需核心能力與課程，並將部分架構導入學校課程，讓營養知識往下扎根。

另外，國健署去年完成第9版「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案修訂及預告，除完善對台灣民眾營養建議外，更與國際作法接軌，朝預防疾病發生的方向訂定，並呼應環境永續理念，編修新版「國民飲食指標」及「每日飲食指南」，作為民眾健康飲食參考。

國健署長沈靜芬表示，營養是健康的基石，更是預防慢性疾病發生的重要因子，未來將持續透過跨場域、跨部會、跨專業合作推廣健康飲食，穩健邁向「全民實踐健康飲食型態」願景。（編輯：陳仁華）1150105