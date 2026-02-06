衛福部擬推「健康幣」 邱慧洳提三疑問呼籲政府完善配套措施

民眾黨立委邱慧洳表示，健康幣在預算不明、配套不清的情況下匆忙上路，是拿納稅錢做一場大膽卻不負責任的政策實驗。（圖／民眾黨立院黨團提供）

行政院長卓榮泰3日指出，因應台灣正式邁入超高齡社會，今年正式啟動長照3.0，同時衛福部規劃推出「健康幣」，鼓勵國人進行體檢、疫苗。對此，民眾黨立委邱慧洳今（6）日提出三點疑問，呼籲政府配套要到位、使用要友善、預算要透明，不讓匆忙上路的健康幣，淪為只有口號、沒有成效的政策。

邱慧洳表示，衛福部準備推出「健康幣」，只要打疫苗、做健檢、疾病篩檢就能累積點數，還能兌換健康相關商品與服務。從「預防勝於治療」的角度來看，是值得肯定的。但作為民意代表，自己更在意的是，這套制度到底務實可行，還是只是另一個口號？

邱慧洳質疑，兌換機制真的有誘因嗎？雖然有超商、壽險業者、運動品牌、健康管理App表達合作意願，但關鍵是：最終真正上線的合作店家有多少？是否集中在都會區，偏鄉能不能用？點數兌換比例是否合理、符合消費習慣？流程會不會複雜到讓人直接放棄？

邱慧洳強調，如果能換的東西不吸引人、通路太少、限制太多，最後很可能只換得一堆「點數」，當點數無法兌換成功，透過點數促進國民採取健康行為的誘因不見了，衛福部所預期的「健康行為的維持」與「生活品質的促進」的實際利益未必能夠維持，推出健康幣的美意勢必大打折扣。

邱慧洳指出，數位落差誰來負責？整套制度幾乎依賴APP操作，但最需要關心的高齡長輩、偏鄉居民、數位弱勢族群，他們真的會用嗎？如果沒有實體替代方案或更友善的設計，最需要健康促進的人，反而被排除在外，這樣的政策公平性在哪裡？

邱慧洳續指，最關鍵的是預算在哪裡？平台建置、點數補貼、與民間合作都需要經費，衛福部喊出「最快4月上路」，但至今預算來源與詳細配套仍是一團迷霧。在預算不明、配套不清的情況下畫大餅、匆忙上路，難道不是拿納稅錢做一場大膽卻不負責任的政策實驗嗎？

最後，邱慧洳表示，自己支持促進預防醫學與提升健康意識的正向嘗試，但配套要到位、使用要友善、預算要透明，才能真正把點數換成「更健康的台灣」。自己也會做好監督把關職責，不讓匆忙上路的健康幣，淪為只有口號、沒有成效的政策。

