衛福部擬整頓醫美亂象 專家批「科別認證」誤導：應建立客觀「美容專科」制度
針對國內醫美市場亂象，衛福部於 2025 年 12 月 18 日召開醫學會協商會議，擬透過「科別認證」強制將家庭醫學科、急診科及皮膚科納入「大內科」管理，限制其施行美容手術，意圖藉此引導醫師回歸大型醫院，並降低醫療糾紛。然而，體形雕塑抗老化美容醫學會教育長莊堅文醫師指出，以「主觀科別」界定醫師能力並非良方，不僅無法解決大醫院「四大皆空」的人力荒，更可能讓民眾淪為缺乏專才訓練的「練刀白老鼠」。莊醫師呼籲，應仿效國外建立「部定美容專科」制度，以客觀的資格認證取代極權的科別規範，才能真正保障醫病雙方。
一、 試圖緩解醫院人力荒？專家：限制科別恐杯水車薪
衛福部此次整頓重點之一在於解決「四大皆空」（內、外、婦、兒科醫師缺乏）的體制性問題。目前因健保點數低、壓力大，不少醫師轉向自費醫美市場。衛福部擬將家醫科、急診科、皮膚科列入「不能動刀」的大內科，期盼藉此逼使醫師回歸傳統醫療量能。
專家的擔憂：莊堅文醫師直言，此策略為不智之舉。醫院人力荒的核心在於「報酬低、風險高」，不從健保點數與醫療人員待遇著手，僅靠限制手術來控管非主流科別回流醫院，對於龐大的人力缺口而言，無異於杯水車薪。
二、 醫糾頻傳主因：技術與麻醉，而非「科別」
針對醫美糾紛與死亡案例，衛福部認為限制手術資格可降低風險。但莊堅文醫師分析指出，醫美事故的導火線通常是「麻醉控管」或「醫師個人技術」，與原始科別並無直接關聯。
手術能力的盲區：目前規定「只要是外科系就能做醫美手術」，卻忽略了外科醫師在醫院體系中未必受過專業的美容手術訓練（如雙眼皮、隆鼻）。
「練刀白老鼠」現象：民眾常誤以為外科醫師等同於美容專家，卻不知道部分醫師可能只是看過幾次演示便上場。若缺乏「客觀資格認證」，受術者往往在不知情下成為訓練新手的對象，導致醫糾一觸即發。
三、 根本解方：設立「部定美容專科」統一管理
莊堅文醫師建議，與其在現有科別中爭論「誰能做、誰不能做」，不如回歸專業，設立統一的部定美容專科醫學會：
1、不分內外科，唯才是用：只要有興趣的醫師，經由統一的專業訓練與資格認證（及格率控管），不論原科別皆可從事美容醫學。
2、與國際接軌：參考國外做法，讓民眾明確知道「美容手術應找美容外科專才」，醫病雙方更有保障。
3、大數據檢討管理：透過醫學會統一管理醫糾原因、調整課程品質，以自由開放的「資格認證」取代極權的「科別認證」。
莊堅文醫師建議：
「我們應移除無謂的阻礙，讓台灣醫美發展回歸專業。以客觀的『資格認證』代替誤導性的『科別認證』，讓優秀的醫師們都能在規範下發揮所長，成為提升台灣醫美水準的強大動力，真正邁向醫病雙贏的盡善盡美。」。
原文聲明稿原文如下：
衛福部匆忙修法的目有「貳」，如此整肅醫美恐將「徒勞無功」
衛福部為了要整頓醫美亂象，在2025年12月18日再次召開各大醫學會協商會議，原來衛福部要整頓醫美亂象是指兩個，分別是醫院缺乏醫師及醫療糾紛頻傳。
1.醫院缺乏醫師：
在目前的健保體制下，醫師因為工作量大、報酬低，還要承受非常大的壓力，迫使各科趨向發展自費項目，甚至有些醫師則選擇轉向醫美等自費市場發展。為此想逼使醫美醫師回歸醫院而增加傳統醫療的量能，衛福部使出以科別認證的方法來管控未來做醫美的醫師，分成可以做一般美容手術的大外科及不能做美容手術的大內科，把家醫科、急診科及皮膚科納入大內科，目的是使這三科的醫美醫師回歸醫院服務而增加傳統醫療的量能，表面看來是一椿美事，但醫院出現的問題是四大皆空，指內、外、婦、兒這四科缺乏醫師，這四科不單是醫師排班困難及看診時數增加，連帶民眾的看診品質也被迫下降，要管控醫美醫師回歸醫院，體形雕塑抗老化美容醫學會教育長莊堅文指出，以科別認證來控管這三科不能施行美容手術的策略是不智的做法，不如想辦法解決四大科的人力問題，包括如何增加健保點數或增加醫療人員的報酬等更為實際，以限制手術來控管這三個非主流的科別，從醫美回歸醫院服務，杯水車薪。
2.醫療糾紛頻傳：
為了降低醫美醫療糾紛的發生，衛福部使出以科別認證的方法來管控未來做醫美手術的醫師，把家醫科、急診科及皮膚科納入不能做美容手術的大內科，殊不知造成醫美糾紛的主要原因，要不是麻醉問題就是醫師的能力問題，跟科別沒有關係；上網搜尋關鍵字「醫美死亡」，歴年案例之多讓人驚嘆，以「主觀」的科別界定醫師的能力，沒有經過「客觀」的資格認證就可以施行美容手術，這樣對嗎？捫心自問，出事的案件大多是外科系的醫師執行，家醫科及急診科微乎其微。莊堅文醫師指出衛福部的規定，只要是外科系就能做醫美手術，箇中隱藏著不能告人的隱憂，就以雙眼皮手術為例，剛取得專科的外科系醫師，在醫院裡根本沒有學過雙眼皮手術，難道只是看過幾次前輩們的手術就可以上場操刀，不需經過「客觀」的資格認證就可以上手術台揮刀自如，受術者根本分不出操刀者到底是徒弟、師傅或是一代宗師，民眾往往在不知情下成了練刀的白老鼠，我們都是內行人，這種情況是常有的，俗話說，一將功成萬骨枯，醫糾也就是這樣一觸即發。
美容專科醫師制度：
莊堅文醫師建議，設立部定美容專科醫學會是為上策，統一訓練美容專科醫師，只要有興趣的醫師，不分內外科，都可以參加資格認證 ，取得認證便能從事美容內科或外科，擺脫長久以來爭端不斷的弊病，就是什麼科別能做，什麼科別不能做，為什麼割雙眼皮要找眼科，為什麼隆鼻要找耳鼻喉科，為什麼隆乳要找乳房外科，那麼抽脂又要找甚麼科呢？反觀國外，民眾知道要做美容手術就是要找美容外科，醫病雙方都有保障。再且，新聞不時會報導…某美容手術又出了醫療糾紛，甚至搞出人命，為什麼受術者白白犧牲了寶貴生命之後又不了了之，因為沒有統一撿討原因就沒辦法統一管理，因此無從依據也就難以撿討，導致糾紛一再出現。如果能在部定美容醫學會的統一管理下，無分彼此，各科平等，以及格率來控管醫師的人數，以醫糾原因來控管課程的品質，以自由開放的「資格認證」來取代極權規範的「科別認證」，比照其他部定各科別專科自主管理的方式，讓美容外科在制度化管理下，給醫師充分的發揮空間，讓醫學會帶領醫師成長，讓醫師與民眾都邁向盡善盡美。
莊醫師再次強調，以客觀性的「資格認證」代替誤導性的「科別認證」，移開無謂阻礙台灣醫美發展的絆腳石，讓感興趣的醫師們都能在醫美領域盡情發揮，一個都不落下的燃燒自己，成為提升台灣醫美水準的強大動力。
台灣體形雕塑抗老化美容醫學會
中華民國114年12月23日
