衛福部擬禁醫學生畢業直奔醫美 預告修法增2年PGY訓練門檻

針對醫界出現部分醫師在醫學院畢業後，未完成「畢業後綜合臨床醫學訓練」（Post-Graduate Year，縮寫為PGY）等訓練，就直接投入醫美工作的「直美」現象，衛福部近日預告修正《特管辦法》，規範施行特定醫美處置的醫師，均必須完成2年PGY訓練，以及取得相關專業訓練課程證明，並定期接受繼續教育課程。新制預計於明年1月正式上路。

此外，衛福部也在新制中訂出「溯及既往」條文，要求已在執業的醫美醫師，若未完成PGY訓練，則須在緩衝期間內「回醫院」接受訓練取得證明。

新法同時將美容醫學分類為3個等級，分別為包含光電或針劑注射等治療方式的「特定美容醫學處置」；眼鼻整形、植髮、抽脂等「一般美容醫學手術」；以及臉部削骨拉皮、單次抽脂量達1500毫升等「特定美容醫學手術」。其中美容醫學手術的執行醫師，除須完成PGY訓練外，也進一步限定僅可由持有外科等10大專科醫師資格者執行。

台北市醫師職業工會對此表示，新制若無完善銜接機制，將影響現有從業者權益，醫院也會面臨人力與行政等負擔，呼籲衛福部提出病安相關證據，使政策更具說服力。

衛福部長石崇良回應，修法是為了提高醫療品質與病人安全，回歸專科醫師訓練才能具備基本能力，將給予既有從業者完成PGY訓練的緩衝期。衛福部醫事司副司長劉玉菁則指出，光電或針劑注射等治療執行醫師需在2年內完成訓練，其他美容醫學手術醫師則需在3年內完成。

衛福部近日也預告修正《專科醫師分科及甄審辦法》，重點包括將「耳鼻喉科」更名為「耳鼻喉頭頸外科」。衛福部指出，更名不會影響民眾就醫權益，主要是為了符合該專科實際診治範圍，並順應國際潮流。未來正式更名後，僅新設立診所或醫師更換證書時才需要調整名稱。

