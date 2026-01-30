衛福部擬規畫「護理助理」能救缺工？護師工會批：廉價人力恐壓垮專業與病安
護師工會指出，護理人力流失的根本原因在於低薪、高壓與過勞，若未改善勞動環境，任何替代人力制度恐怕都只是治標不治本。（圖片來源／freepik）
在護理人力長期吃緊、醫院病房運作承壓的背景下，衛福部近日傳出正研擬「住院照護人力分級制度」草案，其中規畫讓尚未取得護理師執照的護理系畢業生，以「護理助理」身分留任醫院，協助住院照護工作。
消息一出，立即在護理圈掀起強烈反彈，護師工會顧問陳玉鳳向《信傳媒》直言，這項政策不僅無助於解決護理人力流失的核心問題，更可能導致護理專業被廉價化，甚至危及病人安全。
工會批：逃避低薪過勞，只想用廉價人力補洞
護師工會聲明，對衛福部草案表達「深切憂慮與嚴正反對」。陳玉鳳指出，當前護理人力危機的根本原因，從來不是「人不夠用」，而是大量具有執業資格的護理人員，因低薪、高壓與長期過勞而選擇離開臨床。
她強調，衛福部若真心要解決問題，應該正視醫院勞動環境惡化的現實，而非以制度設計的方式，創造出可被低成本聘用的替代人力。
陳玉鳳進一步指出，草案將政策焦點放在「人力分級」與「角色分工」，表面上看似制度精進，實際上卻是在迴避三班護病比未能實質入法、護理薪資結構長期偏低的核心矛盾。「當醫院能以更低成本聘用護理助理，自然缺乏誘因去改善護理師的工作條件，這不但無助於留才，反而可能加速專業護理人員的流失。」
「無限期護理助理」工會質疑形同密護合法化
引發最大爭議的，是草案中規畫讓未通過護理師國考的護理系畢業生，得以「無限期」留任醫院，擔任護理助理並執行部分護理相關業務。
陳玉鳳直言，護理師國考是國家對專業能力與病人安全所設下的最低法律門檻，若未取得執照即可長期從事具專業風險的護理行為，等同變相讓「密護」制度化、合法化。
工會擔憂，一旦此制度上路，醫院在成本考量下，勢必優先聘用薪資較低、資格門檻較鬆的護理助理，進而排擠正規護理師的工作機會與薪資成長空間。長期下來，護理專業的價值將被稀釋，護理師不再被視為高度專業人力，而只是可被替換的勞動力。
責任誰來扛？護理助理恐成風險轉嫁對象
除了專業定位的爭議，護師工會也高度關注臨床風險與法律責任問題。陳玉鳳指出，根據目前構想，護理助理並不納入護病比計算，但卻實際身處第一線執行照護工作。「一旦發生醫療疏失，責任歸屬如何釐清？目前仍未有明確說明。」
護師工會理事長林伶芳強調，現行臨床環境中，護理人員已承受極大的工作壓力，若再被要求對護理助理進行教學、監督，卻同時必須承擔最終責任，無疑是對基層護理人員的「二度傷害」。她質疑，衛福部若未先建立清楚的責任與法制配套，就急於推動制度上路，形同將政策風險轉嫁給第一線護理人員與病人。
在這波爭議中，護理產業工會也點名護理師公會全聯會，認為其未能明確站在基層護理人員的立場，對政策提出強而有力的反對，反而在溝通過程中顯得過於順從官方說法。
工會強調，若衛福部持續忽視三班護病比法制化與實質加薪的訴求，仍執意推動護理助理制度，不排除發動更大規模的行動，以捍衛護理專業的尊嚴與病人安全。
衛福部擬推動「住院照護人力分級制度」，規畫讓未取得護理師執照的護理系畢業生擔任「護理助理」，護師工會強調三班護病比法制化才是改善缺工的關鍵。（圖片來源／信傳媒編輯部）
衛福部回應：分工不是取代，盼減輕臨床負擔
面對外界質疑，衛福部則強調，規畫護理助理制度的初衷，並非取代護理師，而是在住院整合照護模式下，透過人力分工減輕護理師的工作負擔；並指出，現行住院照護中，護理師往往同時承擔高度專業與大量基礎照護工作，長期下來造成過勞與流失，分級制度希望讓護理師能專注於專業判斷與高風險照護。
衛福部也表示，相關草案仍在研議階段，未來將持續與各界溝通，釐清護理助理的工作範圍、訓練機制與責任歸屬，並強調病人安全仍是政策設計的最高原則。
護理公會全聯會：關鍵在於界線清楚與制度配套
護理師公會全聯會指出，護理系畢業生即使尚未取得執照，仍具備一定專業訓練，若能清楚界定其工作內容、不跨越護理師的專業判斷與侵入性核心業務，或許能在一定程度上補充臨床人力。
全聯會也表示，參與衛福部說明會的目的，是希望在政策成形前就能介入討論，避免制度設計對臨床護理造成不可逆的傷害。不過，全聯會同樣認為，改善護理環境與留才機制，仍是任何人力政策無法迴避的前提。
制度能否止血？護理界憂心本末倒置
護理助理制度究竟是解方，還是另一種延後爆發的危機，仍有待後續討論。但在護理人力長期處於高壓狀態的此刻，護師工會的強烈反彈，已反映基層對政策方向的不安與不信任。
護理界與政策專家普遍認為，真正改善護理人力困境仍須從改善勞動環境、薪資待遇、工作時數規範與法律保障等根本因素著手，而非僅從制度名稱或人力分工制度草案來解決長期核心缺口。
醫界專家強調，未來若能結合護理專業團體、醫院管理者與政府部門，共同釐清制度的細節與實行方式，才有可能促成兼顧病人安全、護理專業尊嚴與醫療體系效率的合作模式。
