衛福部擬設長照及社發署 社福團體籲正視人力短缺

台灣已邁入超高齡社會，為整合老人福利、身心障礙權益與長期照顧體系，衛福部將成立長期照顧及社會發展署，簡稱長發署。

不過多個社福團體15日上午聯合召開記者會指出，政府組織改造必須正視目前長期存在的資源分配不均與人力不足的問題，否則恐怕只是「換湯不換藥」，而且應傾聽民間團體的聲音。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，「每次整合或是社政這邊的人力一直都偏少，這個部分人力是不是也是我們要合理調整的一個階段？」

另外，針對長發署旗下將設立「身心障礙福利組」，身障團體也擔憂，現行長照3.0制度過度偏向醫療照顧，建議應平衡投入社區生活與生活重建，並區分老化身障者與老年身障者的差異需求。

身心障礙聯盟副主任汪育儒指出，「身障者在使用的復康巴士、長照的交通車跟通用計程車，其實現在是分屬不同的權責單位。所以大家每日要去打不同的電話，看看到底哪個可以預約的到，哪個預約不到 。」

衛福部政務次長呂建德說明，「從原先927億元，今（2026）年大幅成長到1103億元，我們的增幅高達25%，這是長照的部分。另外身心障礙的部分，我們也已經有匡列5年480億 。」

由於立法院下週一19日將逐條審查《衛福部組織法》修正草案，衛福部回應強調，長照3.0已經啟動，長照基金預算規模也增加到1103億元，相較2025年成長25%，會持續蒐集各界意見精進，既有服務、人力與預算不會因組織改造而減少。