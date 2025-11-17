衛福部擬設「兒少及家庭支持署」 0至18歲族群為照顧對象

為了照顧兒童醫療及健康，總統賴清德昨（16）天宣布，衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，作為專責兒童照護的行政機構。衛福部長石崇良今（17）天表示，初步規劃將以0至18歲孩童為照顧對象，涵蓋醫療、家庭、學校等各領域，希望明年立法院第一會期完成修法。但有醫師擔憂，目前棘手的是兒科醫師招不到人，另外，該如何統整各部會恐怕也需要謹慎規劃。

0至18歲族群為照顧對象 估4年投入135.6億經費

總統宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，初步規劃研擬負責孩童身心健康照護，以0歲至18歲孩童、兒少為照護對象，範圍涵蓋學校、家庭、醫療等各領域，期盼明年立法院第一會期完成修法，今年至2028年持續推動相關計畫，預計4年投入135.6億元經費。衛福部長石崇良表示，成立兒家署主要是透過專責單位把福利跟保護整合在一起，將作為兒童健康的總窗口。

兒家署將成立，初步規劃以0-18歲孩童、兒少為照顧對象。圖／台視新聞製圖

兒科醫師短缺！成立前相關細節有待更詳盡規劃

不只兒科醫師短缺問題，統整兒少相關政策也將是一大考驗，因為現行孩童及兒少相關政策的推行單位，包含衛福部提供醫療照護，教育部負責托育、幼教，內政部推行家庭支持政策，勞動部負責育嬰假、職場友善政策，國發會處理少子化整體國策，若現行各單位各領域權責將整併為兒少及家庭支持署，勢必得跨部會整合。

另外，少子化問題也成為近期國安隱憂，成立「兒少及家庭支持署」是否能有效解決也值得關注，石崇良說，這是一項跨單位的業務，並非在後端成立一個兒童及家庭支持署就可以解決。而在兒少及家庭支持署成立前，相關細節還有待更詳盡的規劃。

台北／楊祥瑜、盧柏璁 責任編輯／馮康蕙

