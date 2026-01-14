衛福部擬開放外籍照服員進醫院！ 護理產業工會：把風險、混亂丟給第一線

台灣護理產業工會認為，如果在沒有配套、沒有制度的情況下強行引進外籍人力，最後還是護理師與基層人員在收拾殘局。（示意圖／photoAC）

衛福部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，盼由醫院聘僱照服員，減輕家庭照護負擔，如今衛福部進一步向勞動部提案，希望開放醫院一般急性病房聘用外籍照服員，協助照顧急性病房病患。對此，台灣護理產業工會聲明，可以支持增加基層照護人力，但要是在制度與配套完全不清楚的情況下引進外籍人力，反而是把責任、風險、混亂丟給第一線基層，讓臨床負擔不減反增。

台灣護理產業工會在臉書發出聲明指出，針對衛生福利部石崇良部長近日公開表示，將在「住院整合照護計畫」中開放醫院聘僱「外籍照服員／護佐」，工會支持增加基層照護人力，但堅決反對在制度與配套完全不清楚的情況下，倉促引進外籍人力，把風險與混亂丟給第一線基層承擔。

工會表示，首先「照服員」與「護理佐理員（護佐）」在工作內容與職責上，本來就不同，但衛福部在訂定「住院整合照護計畫」時，為了彈性使用人力，將兩者混為一談；而石部長又說只開放「外籍照服員」，不開放外籍「護佐」，實際上整合計劃中只有一種職稱「照護輔佐員」，該怎麼拆分？若在工作定位不清、權責不明的情況下，就要開放外籍人力，最後恐怕只會讓既有的照服員、護佐以及第一線護理師被迫承擔管理、溝通與糾紛處理的責任，使得臨床負擔不減反增。

工會強調，他們不反對增加照護人力，但問題在於衛福部近年推動「住院整合照護計畫」的執行品質與治理能力，已讓基層高度失去信任；該計畫至今仍未訂定合理人力比、未建立明確的工作項目與管理制度，導致勞動條件惡劣、流動率極高。即使工會多次反映相關問題要求改善，衛福部卻從未正面回應，而這也是為什麼多數本國照服員寧可到機構、居家服務或自行接案，也不願意進入醫院做整合照護，因為政府不去改善制度與勞動環境，卻想用更弱勢、勞動條件更容易被壓縮的外籍人力來填補缺口，「這不是解決問題，而是掩蓋問題、放任其惡化！」

工會提到，外籍照服員進入急性醫院病房，涉及病人安全與醫療品質的核心問題，包括語言溝通是否順暢、誰負責管理與督導、實際工作項目與專業界線如何界定，以及爭議與申訴機制如何運作，這些都不是枝節問題，而是攸關病人安全與第一線工作者權益的制度關鍵；然而，衛福部至今對這些關鍵問題都沒有清楚答案，如果在沒有配套、沒有制度的情況下強行上路，結果只會是一團混亂，最後還是護理師與基層人員在收拾殘局。

工會認為，從目前政策方向來看，最大的受益者是醫院，可以用更便宜、更不穩定的人力來填充照護需求，但與此同時，移工承受更弱勢的勞動條件，病人與家屬承擔照護風險，照服員與護理師則承擔更多工作與壓力。

工會直言，衛福部在去年初就曾提出類似方案，當時就引發基層強烈反對，也遭勞動部否決，如今衛福部仍沒有進行任何實質溝通與制度修正，卻再次強行提出外籍人力方案。2025年10月23日，衛福部長與護理團體會議中，工會已再次明確表達反對開放外籍人力，現在卻完全無視基層意見，「如此重大的政策，難道不需要與第一線人員與工會充分討論嗎？」

