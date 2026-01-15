衛福部擬開放外籍護佐、照服員進醫院》人力解方還是病安風險？

衛福部擬開放外籍護佐、照服員進入醫院急性病房，盼補足人力缺口，卻引發護理團體與失能家庭對病安與照護權的高度關切。（圖片來源／信傳媒編輯部）

為改善醫院人力短缺與提升住院照護品質，衛福部部長石崇良日前表示，已正式向勞動部提案修訂管理辦法，擬開放 外籍照護助理（照服員、護佐） 進入一般醫院急性病房工作，並希望在2026年第2季完成修法。

石崇良提到，截至去年參與「住院整合照護計畫」醫院共約110家，聘雇約2700名照服員，提供服務床數約5000床，今年目標擴大至3萬床，也就是近7萬床急性一般病床的一半；去年經費投入約5億元，今年爭取擴充到近25億元規模，希望服務更普及。

廣告 廣告

石崇良指出，以前病人或家屬需要自行聘請照護人力，有時因管理衝突而造成問題。統一由醫院聘用、由全民健保與病人負擔部分費用的制度則有助整合與管理。目前試辦計畫已有數百家醫院參與，但人力仍不足，擴大外籍人力參與被視為可行選項。他也提到，希望借重國內已有的經驗，也就是在台灣待6年以上、受過照服員訓練的「中階技術人員」，讓計畫大幅提升。

此一政策旨在讓護理人員專注於專業照護，同時由照護輔助人力協助病患日常生活需求，但隨即引發醫療界、護理人員與民間團體高度關注與爭議。

台大醫院院長：人力缺口真切，需要開放

台大醫院院長余忠仁明確表態支持政府此一方向。他指出，台灣因少子化及服務業結構變化，照護人力壓力在急性醫療與長期照護場域都非常大。他認為，只要經過訓練與語言能力確認，外籍護佐可以在照護日常雜務、陪護、餵食等工作中發揮正面作用，讓護理人員把時間與技術力投入在更專業的工作上。

余忠仁也強調，台灣社會與國際比較，其他國家早已多元引入外籍人力，台灣不應停滯不前。

台北榮民總醫院院長陳威明也贊成開放，表示護佐對護理師幫忙很大，政策若上路，醫院將開課、嚴格訓練，護佐不能從事護理師工作，但可協助確保照顧品質。

針對語言溝通問題，陳威明表示可以靠「眼神溝通」傳達訊息，但對此引起護理群體反彈。護師工會顧問陳玉鳳批，「如果用眨眼就能完成醫囑，那為什麼還要學護理？醫療是專業，難道進刀房、傳達醫囑靠眨眨眼就能完成？」更要求院方高層必須了解第一線實際工作情況。

護理界反對意見：工會怒轟、專業與安全不可妥協

台灣護理師醫療產業工會對政府與部分醫院高層的支持聲明發出嚴正聲明，強烈反對在沒有足夠語言與專業訓練配套下推行外籍護佐入院工作。

工會指出，目前台灣護理執業人數與執業率並非真正缺乏，實際上有31萬多人持有護理執照，但執業率僅約63%，顯示缺人主因是工作條件與薪資待遇問題，而非完全人力短缺。

陳玉鳳向《信傳媒》強調，台灣護理遭遇的3大核心問題未解決，分別是：

1. 低薪與高壓力：薪資與工作壓力不成比例。

2. 惡劣工作環境：過高的護病比讓護理人員難以提供安全照護。

3. 配套缺失：政府未提出完整語言訓練、監督機制與責任劃分。

工會強調，醫療是專業，尤其在急性病房，語言理解、病情變化回報與醫囑傳達有其安全必要性，而這些都不能靠眼神或最低溝通。他們要求政府暫緩實施、改善基層待遇與環境，並堅守「語言溝通能力」為安全紅線。

護理師公會全聯會也指出，新制不應稀釋本國照服與專業人力的主體地位，建議僅限適用於申請「住院整合照護服務計畫」的特定病床，並須明確規範人力比例、工作內容與責任界線，不得成為壓低薪資或延宕改善勞動條件的藉口；提升薪資、工時、職場安全與留任誘因，仍應是政策核心。

失能者家庭暨看護雇主國際協會：從家庭照護出發

另一個與醫療現場不同的觀點來自台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會，協會發布聲明，反對開放醫院聘僱外籍照服員，直指此舉並非「增加人力」，而是將照護人力從弱勢家庭端抽離。

協會指出，目前社福類移工來源高度集中，約82%來自印尼，其餘多為越南與菲律賓，家庭看護與醫院照服員實際共用同一人力池；一旦醫院開放聘僱，因具備固定工時、制度福利與團隊支援，恐吸引已在家庭服務多年、熟悉照護流程並克服語言障礙的熟手看護轉往醫院，使重症與失能家庭首當其衝，面臨更嚴重的人力流失。

協會強調，失能家庭長期承擔高額仲介與續聘費用，加上語言磨合與照護訓練成本，歷經多年才建立穩定照護關係，卻可能在政策調度下被迫重新承受人力流動風險，極不公平，也侵害基本照護權利。協會並警告，語言與文化隔閡若未妥善處理，恐增加醫療糾紛與照顧疏失，最終危及病人安全，呼籲衛福部與勞動部暫緩相關政策，勿以失能家庭與病安作為制度調整的代價。

外籍護佐進醫院政策引發爭議，醫院管理層支持補人力，護理界與失能家庭則憂心語言溝通與照護安全。（圖片來源／信傳媒編輯部）

人力荒是真實存在？

衛福部與醫院管理層指出，醫療與照護人力短缺已是結構性問題，隨著人口老化、少子化及家庭結構改變，急性病房與長照系統都面臨人力壓力，需尋求創新政策補足缺口。

不過護師工會則認為，短缺並非毫無解方，且核心問題不在於外籍照護人力，而是在於改善薪資、工作時數與職場環境。語言、訓練與安全配套不可或缺，外籍護佐或照服員若要進入醫院，必須清楚界定其工作範圍、培訓標準、語言能力要求與責任劃分，以免因溝通或理解落差造成病患安全風險。

此外，專家強調，醫療與授權制度也需在職前及在職督導機制上建立標準，並針對語言、文化差異提供專業訓練與監督。這些配套措施是否到位，是政策成敗關鍵。

在安全與效率之間，如何建立一套兼顧專業、透明、可操作的制度，是未來政策推動的核心挑戰。

(原始連結)





更多信傳媒報導

伊朗政局動盪加劇 俄羅斯已損失敘利亞和委內瑞拉 正苦思對策

中東飛彈最大庫存國：解析伊朗導彈戰略布局細節與美以兩國回應

2026大選》民進黨提名政治素人溫世政戰南投 徐國勇曝農曆年前有望推出北市長人選

