衛福部擬開放醫院聘用外籍照服員 護理師公會：無法取代專業護理人力

衛福部自2022年開始推動「住院整合照護服務計畫」，盼由醫院聘請照服員，減輕家庭照護負擔，如今衛福部進一步向勞動部提案，希望開放醫院一般急性病房聘用外籍照服員。對此，護理師公會認為，若外籍照服員語言能力、專業訓練不足，恐怕會增加國內護理師負擔，強調台灣並非沒人可聘，應直接改善薪資條件、工作環境，才能解決缺人問題。

根據《中國時報》報導，中華民國護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，醫院照顧者必須理解病患疼痛、藥物反應等狀況並回報，如外籍照服員中文能力不足，可能連怎麼吃藥、與家屬溝通都說不清楚，萬一做錯，反而得讓護理師花心力盯著。

陳麗琴提到，醫院並非無人可聘雇，國內有護理師證照的人很多，但執業率僅6成，是因為沒有好條件讓人願意回來，因此改善護理師薪資結構、工作負荷與職涯發展，才能真正解決問題。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則說，目前護理師同時擔負生活照護與臨床工作，已超出負荷，因此引進外籍助理員協助生活照護的政策應該要加快，現在東南亞各國人口結構改變，經濟也逐步提升，台灣若開放過晚、規模過小，到時可能想引進卻難以引進，建議政策要盡速通過、增加來源國，才有助緩解醫護缺工問題。

另外，全聯會於臉書發文補充，針對外籍人力進入醫院病房相關議題，全聯會重申，外籍照顧服務員並非護理人力，而是照護輔佐人力。依衛生福利部推動的「住院整合照護服務計畫」，照顧服務員係在制度規範與護理專業指導下，協助生活照護事務，並不取代護理師的專業判斷與臨床責任，此一角色定位必須清楚。

全聯會強調，全聯會並未反對任何合法合規的人力政策，但關注的核心在於，制度是否能在急性病房這樣高度專業的場域中，確保病人安全與整體照護品質。

全聯會也點出3個核心提醒，首先「是否引進外籍人力」並非關鍵問題，而是語言能力、訓練內容與責任分工是否到位，以確保急性病房的病人安全與照護品質；若配套不足，外籍助理人力進入病房，可能增加第一線護理師的溝通與監督負擔，影響整體照護效率；長期而言，改善護理工作環境、薪資結構與人力配置，讓專業人力願意回到臨床，才是根本解方。

對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁在貼文底下留言，其實全聯會的立場跟醫界是一致的，就是外籍人力不能取代護理人力，外籍人力只是作為醫療現場中的照護輔佐人力，也就是照服員是在護理專業指導下協助病患的生活照護事，「所以醫界呼籲加速引進與全聯會的立場並沒有違和的地方，更沒有護理師反彈的這件事，這個要說明清楚。」

全聯會則回應，全聯會與醫界立場一致：「外籍人力不能取代護理人力，只是照護輔佐人力，協助病患生活照護」，正如洪副院長所說，只要制度合法、角色清楚、配套到位，外籍照護人力可以在醫院發揮照護輔助作用，大家的目標都是確保病人獲得安全、優質的醫療照護。

