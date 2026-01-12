衛福部擬開放醫院聘「外籍照服員」 盼第2季修法

石崇良透露，衛福部打算開放「外籍照護員」，將持續和護理人員溝通。（圖：衛福部臉書）

為了因應國內護理人力缺口，衛福部將開放醫院聘僱外籍護佐和外籍照服員。衛福部長石崇良今天（12日）表示，已經向勞動部提案，修訂外國人就業服務的相關辦法，希望今年第2季完成修法。

石崇良指出，住院整合照護計畫在3年前開始推動，透過共聘制度由醫院聘請照服員，以1比4或1比5的方式提供照護服務。過去病患家屬需自行尋找看護，有時會與醫院內部管理產生衝突，因此才導入整合性照護計畫。這項計畫一開始由健保編列預算，去年轉為公務預算，目前一年已成長到5億元，預計今年還會持續增加。

不過，醫院現在面臨找不到人，所以才研擬導入外籍照護員，協助照顧病患。石崇良說，這部分並不是搶走現有護理師的工作，而是減輕人力長期不足的困境，希望能讓護理人員專注執行護理專業，生活照護則由另外的外籍照服員協助，對家屬、護理人員和醫院都是多贏的結果，是良善的政策。

石崇良透露，衛福部已經跟勞動部提案，但因為還要修訂相關辦法，他們也要開審查會，同時加強和護理人員溝通，確定沒有爭議後再行預告，希望最快在今年第2季修法，但後續人力進用還要時間。至於外籍護佐，現階段還沒有討論，將留待下一階段。