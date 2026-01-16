衛福部擬開放「外籍照服員」進醫院補人力缺口》13年照服員剖析政策隱憂
第一線照服員憂心，外籍照服員進醫院若配套不足，恐加劇照護現場壓力。（圖片來源／信傳媒編輯部）
為解決醫院人力吃緊問題，衛福部規劃修法，擬開放外籍照服員進入一般醫院急性病房。政策尚未上路，醫界、護理團體與失能家庭已出現明顯分歧，而站在照護最前線的照服員，卻往往是最少被聽見的一群。
從事照服工作13年的照服員小李（化名），日前接受《信傳媒》訪問，分享長期從事居家照顧服務，也曾近距離觀察醫院場域引進外籍照服員的實際狀況。
他直言，這項政策「對醫院或許是利多，但未必對病人有利」，若配套不足，反而可能讓照護品質與責任風險更加模糊。
延伸閱讀：衛福部擬開放外籍照服員進醫院》人力解方還是病安風險？
照服員做什麼？與護理專業的界線其實很清楚
小李目前擔任居家服務員，工作內容依照照管中心個案管理師指派，協助案主進行日常生活照顧，包括如廁、沐浴、進食、翻身拍背、陪同就醫等。他強調，照服員屬於「身體照顧」，與護理師在專業分工上有明確差異。
「我們不處理醫療行為，像給藥、傷口處理、醫囑判斷，都不是照服員能單獨承擔的工作。」他說，若制度界線不清，第一線人員最容易被推到灰色地帶，最後卻要自行承擔風險。
依照現行長照給付規範，照服員的服務內容皆有明確項目與收費標準，包括基本身體清潔、協助進食、翻身拍背、如廁、更衣、陪同外出、簡易關節活動、安全看視等，並依服務性質與時數核定費用。他指出，這些項目皆需完成相關訓練後才能執行，且每一項服務都有清楚的工作界線，並非「什麼都能做」。若實際照顧過程中，被要求執行超出表訂範圍或涉及醫療專業的工作，照服員必須立即回報督導，不得自行處理，以避免責任不清與照護風險。
小李強調，正因服務項目與責任界線明確，若未來外籍照服員或護佐進入醫院急性病房，更應比照現行制度，清楚界定可執行事項、回報流程與督導機制，否則反而增加病人安全與法律風險。
語言非小事，是照顧能不能進行的關鍵
談到外籍照服員進入醫院，語言溝通是小李最憂心的問題之一。
他指出，目前花蓮慈濟醫院已引進菲律賓籍護佐，因具備英語能力，對醫護人員在配藥、傷口處理、專業對答上確實有幫助，「但這是站在醫護人員的角度」。
「對病人其實沒有好處。」他直言，多數住院病患是長者，溝通語言仍以中文或台語為主，外籍照服員即便英文流利，仍難以進行安撫、說明與日常照顧指引。若引進越南、印尼籍人力，語言與文化落差恐更明顯。
他認為，若外籍照服員要進入醫院，「英文是最低門檻」，甚至應比照國人出國工作，要求聽說讀寫能力檢定；若中文已具備一定程度，也應設有基礎鑑定標準，不能只用「看起來聽得懂」作為判斷。
小李坦言，照服員確實能分擔護理師的部分壓力，但前提是人員穩定、訓練到位。他觀察，急性病房本就節奏快、病況複雜，外籍照服員若不熟悉環境、流程、紙本作業與醫療器材，適應期勢必拉長。
「護病比例已經很高，醫師一次看很多病人，外籍照服員還在摸索階段，病人就會開始不耐煩、抱怨。」他直言，這段磨合期，承受壓力的往往不是制度設計者，而是病人與第一線人員。
低薪、高風險...照服員為何留不住？
談到照服人力長期流動率高的原因，小李指出，無論居家或醫院照服員，薪資與風險始終不成比例。以居家服務員為例，平均工作時數約8小時，時薪約200元；醫院照服員則需輪班、24小時運作，體力與壓力更高。
更關鍵的是責任風險。
他表示，照服期間若案主跌倒、受傷，照服員往往須負擔賠償責任，動輒上百萬元；同時，照服員本身也常因搬扶、翻身而受傷。「體力要好、抗壓性要很強，但制度給的保障有限，怎麼可能留得久？」
照服員指出，現行照護服務有明確訓練與工作界線，若制度模糊，風險恐轉嫁給基層。（圖片來源／freepik）
灰色地帶的隱憂：超出職責誰來擋？
目前在制度上，若照服員被要求執行超出職責的工作，必須立即回報督導，不得私下處理。但他擔心，若政策倉促上路、醫院人力壓力過大，照服員恐更容易被要求「先幫忙一下」。
「制度寫得再清楚，只要現場沒人，第一線就會被推上去。」他說，責任歸屬若不清楚，最後承擔風險的仍是基層人員。
小李也提醒，照服工作的壓力不只來自體力，還包括情緒勞動與高風險照顧。失智症患者、三管病人、癲癇或心臟病突發狀況，都需要高度警覺，一旦發生意外，家屬究責往往首當其衝。
「被罵、被唸是日常，還要擔心被告。」他說，這些現實往往未被納入政策討論。
給政府的建議：先聽照服員怎麼說
對於政策方向，小李並未全盤否定，但他認為，在推動前，政府應先傾聽第一線聲音。他建議，衛福部可依縣市分區舉辦照服員工作研討會，讓居家、醫院、機構不同場域的照服員，說出實際困境與需求。
「居家、醫院、安養機構的照服員性質差異很大，不能用同一套想像來設計政策。」他直言，若沒有真正理解第一線現場，「再好的政策，都可能變成另一種風險轉嫁」。
在外籍照服員進入醫院的政策辯論中，相關新制能否真正回應醫療與照顧現場的人力壓力，仍有賴配套設計是否周延，包括人力分工、訓練內容、責任歸屬與監督機制等細節，皆有待進一步釐清與溝通。如何在補充人力、維護病人安全與保障第一線勞動權益之間取得平衡，將是後續政策推動的重要關鍵。
