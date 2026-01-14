衛福部擬開放「外籍照服員」進醫院 台大院長力挺：應正視人力缺口

記者蔣季容／台北報導

台大院長余忠仁支持開放外籍照護員、外籍護佐進醫院。（圖／記者蔣季容攝影）

為解決護理人力吃緊，及減輕小家庭負擔壓力，衛福部長石崇良日前表示，已向勞動部提案導入外籍照服員，希望能在第二季完成修法，下一階段考慮擴及外籍護佐。台大醫院院長余忠仁今（14）日表示，醫院人力缺口問題需要被正視，支持開放外籍照服員及外籍護佐進醫院。

余忠仁今日接受媒體聯訪時指出，台灣因少子化及產業型態改變，醫療等服務型產業非常缺人力，尤其台灣邁入超高齡社會後缺口更明顯，目前歐美及日本都已導入外籍人力，然而台灣醫療服務進展非常緩慢，有些工作其實可以委託外籍照護員或護佐協助，像是床位清潔、環境整理、基本照護協助等工作。

余忠仁提及，衛福部過去推動住院整合照護計畫雖有進展，但現實上醫院薪資、工作型態與長照機構、家庭仍存在落差，醫院招募仍有困難，即使台大已努力提升待遇、優化照護模式，仍難完全補足人力缺口。

余忠仁說，外界關心語言與溝通問題，他認為目前接觸到的外籍照護人員多能流利使用國語，只要事前明確界定工作範圍、完成專業訓練，並建立清楚的作業規範，實務上並無不可行之處。

余忠仁強調，只要踏出第一步，就有機會改善整體照護人力缺口越來越大的窘境，政府應該要有宏觀政策做協助，審慎規劃、逐步推動因應方案。

