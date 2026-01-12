衛福部擬開放「外籍護佐」 石崇良：持續溝通、盼第2季修法

因應醫院照護人力短缺問題，衛福部已與勞動部提案討論開放醫院聘僱外籍護佐及照服員，目標在第2季完成法規修訂。衛福部部長石崇良強調，此舉是為了協助護理人員，而非取代護理工作，但若出現太多爭議或雜音，推動腳步也會放緩。

因應醫院照護人力短缺問題，衛福部已與勞動部提案討論開放醫院聘僱外籍護佐及照服員。（示意圖／非當事人／報系資料照）

石崇良指出，住院整合照護計畫在3年前開始推動，透過共聘制度由醫院聘請照服員，以1比4或1比5的方式提供照護服務。過去病患家屬需自行尋找看護，有時會與醫院內部管理產生衝突，因此才導入整合性照護計畫。該計畫一開始由健保編列預算，去年轉為公務預算，目前一年已成長至5億元，預計今年還會持續增加。

他進一步說明，民眾對共聘制度照護的反應相當良好，主要能減輕家庭負擔，但醫院目前面臨找不到人的困境。引進外籍照護員不僅對護理人員負荷下降有幫助，更能讓護理人員專注處理專業工作，生活照顧則由外籍照服員協助。

石崇良透露，台灣已是高齡化社會，住院需要照護，若沒有足夠人力，護理人員負荷也會變重，無助於護理人力回流。（圖／衛生福利部）

石崇良強調，這項政策對第一線臨床負荷下降具有正面幫助，但大家可能還沒辦法完全理解。他表示，接下來會加強與護理界溝通，希望大家都能樂觀其成。

關於修法時程，石崇良透露，由於還需修訂相關辦法，勞動部也要召開審查會，因此仍需要持續溝通。他坦言，目前沒有預期的時間表，希望能越快越好，因為台灣已經是高齡化社會，住院需要照護，若沒有足夠人力，護理人員負荷也會變重，無助於護理人力回流。

石崇良也提到，若未來相關辦法修訂上路，將規劃本勞比例，避免排擠到本地勞動人力就業機會。

