衛福部擬限「12月在職」才能領年終 保母界炸鍋：抹煞勞動成果

近日衛福部正在研擬《居家托育服務定型化契約》草案，其中針對保母年終獎金規定12月仍托育中才能收取，引發強烈反彈。有保母指出，目前實務上保母年終獎金多採取「依實際托育月數比例攤提」處理，草案形同抹殺托育人員最後1年勞動成果。北市議員曾獻瑩表示，中央政策雖是希望減輕家長負擔，仍不該讓托育人員吸收成本。北市社會局回應，相關規定有進一步檢討與調整空間，建議中央審慎評估。

農曆春節將近，許多企業已發放年終，但保母族群卻相當憂心年終「泡湯」，由於衛福部近期擬提出《居家托育服務定型化契約》草案，其中針對保母年終獎金有「12月或農曆年前仍在職的托育關係」才能收取規定，引起反彈。

據了解，衛福部訂立該規定初衷是為了減輕家長負擔，但有保母指出，衛福部這樣立法與實務不相符，因為幼兒在2歲到大約7、8月時就可能進入幼兒園就讀，因此規定將導致保母最後1年的勞動成果被抹煞。

此外，該保母還指出，保母年終獎金目前多採取「依實際托育月數比例攤提」的方式處理，並於托育契約中明確記載，保母會依當年實際提供照顧的月份，按比例計算年終費用，這樣的作法早已行之有年，能反映托育期間實際的勞動付出。

她強調，年終的本質在於對整段托育服務的肯定，而不僅取決於孩子是否在年底仍然在托，衛福部草案僅以年底是否仍「在托」作為唯一判斷標準，形成明顯落差。

曾獻瑩表示，衛福部所研擬的《居家托育服務定型化契約》年終獎金相關規範，目前仍處於內部研議階段，尚未公告草案，定型化契約影響整體托育制度，適用範圍廣泛，相關內容應廣納第一線托育人員、地方政府及相關單位的意見。

曾獻瑩強調，少子化已是國安危機，托育體系的穩定本就是政府應承擔的責任之一。縱使政策方向是希望減輕家長負擔、不增加家長托育支出，也不應成本轉由第一線托育人員吸收。政府可以透過公共預算，直接補助或制度保障，提升保母的整體福利，包括以公費支持保母的年終獎金，讓托育人員的付出獲得合理回報，才能穩住人力、撐住托育量能，減輕家長負擔。

北市社會局婦幼科長粘羽涵表示，有關居家托育人員適用制度一節，考量其目前並未納入《勞動基準法》適用範圍，相關年休假及獎金制度亦不比照一般勞工規定辦理，若逕以一般公司行號年終獎金發放機制作為比照，實務上確要考量是否適用。

粘羽涵強調，因實務上每年8月常有幼兒因就讀幼兒園而離托，倘若以須收托至12月底作為年終獎金發放條件，恐影響部分居家托育人員之實際權益與福利保障。對此，相關規定仍有進一步檢討與調整空間，建議中央持續廣納各界意見，審慎評估更為妥適之作法。

