衛福部擴大專責醫師制度 0至6歲全納「這些事」不漏接

需思考如何留住兒科醫師。（圖／ＴＶＢＳ）

衛福部宣布將在明年擴大專責醫師制度，從原本針對0至3歲的幼兒專責醫師，擴大為0至6歲的兒童專責醫師。這項制度由基層兒科與家醫科醫師組成，在社區和家庭層面為兒童提供整合性照護，包括定期健檢、生長發展追蹤、疫苗接種、牙齒塗氟、家長健康諮詢與育兒指導，並協助偵測潛在兒虐問題。截至今年3月，已有28萬4545位幼兒被收案，覆蓋率達六成五，明年擴大後預計照顧兒童人數將增至100萬名。

明年將推０－６歲兒童專責醫師。（圖／ＴＶＢＳ）

這項擴大的專責醫師制度強調持續性的個案健康管理，讓熟悉的醫師能精準掌握自己手上個案的健康狀況。一位家長夏小姐表示，有一位專業的醫師陪伴小朋友一路成長非常重要，尤其在疫苗注射時間容易忘記的情況下，專責醫師可以提醒家長，不過她也認為找到投緣且住家附近的醫師也很重要。

廣告 廣告

估兒童專責醫師服務增至100萬人。（圖／ＴＶＢＳ）

小兒科診所醫師羅源彰解釋，專責醫師並非提供線上疾病問診，而是關注一些必要且重要的醫療問題，例如小朋友的蛀牙狀況是否有塗氟、健康檢查等。羅源彰進一步說明，3至6歲的小朋友仍有預防針需要接種，但臨床上常見到小朋友快入小學時才發現有遺漏的預防針。如果有專責醫師在沒有看病的時候也能提醒，對小朋友的照顧會更全面。不過，他也坦言，個案管理追蹤需要增加行政人力和工作量，計畫的給付有時難以平衡成本，可能讓診所卻步。

台大兒醫院長李旺祚建議應該推行兩個方向，一是繼續推行幼兒專責醫師，讓每個小朋友都有登記有案的醫師照顧；二是在中型醫院進行預防醫學，結合兒科醫師、兒童心智科醫師、社工師或臨床心理師等，才能及早發現小朋友的問題，包括心理問題和家庭問題。

李旺祚強調政府必須有宏觀願景，為年輕醫師創造發展道路，例如在預防醫學領域。他舉例說，許多腎臟疾病在6歲前就有發病跡象，但目前只在小學才會檢查蛋白尿，若能推動預防醫學團隊評估，將能及早發現問題。

更多 TVBS 報導

台北校園流感拉警報！9月已通報超過3千人「去年同期4.6倍」

氣溫下滑！這縣市流感疫苗「12月將用罄」 衛生局籲盡速接種

流感增9死、63重症！3歲童高燒「出現4症狀」急送加護

家長注意！常規疫苗「每劑補助100」 北市6歲以下幼兒明年實施

