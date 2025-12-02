衛福部攜手檳癌防制聯盟 響應123檳榔防制日

記者郭曉蓓／臺北報導

明天是「123世界檳榔防制日」，為降低檳榔對國民健康造成危害，衛福部今（2）日攜手臺灣檳癌防治聯盟舉辦記者會，邀請邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」，提升國人檳榔對健康的危害意識，並提醒有嚼檳、吸菸或飲酒的民眾，每2年定期接受口腔癌篩檢服務，以早期發現、早期治療。

衛福部口腔健康司表示，嚼用檳榔威脅民眾健康與生命，不論有無添加紅白灰等配料，長期嚼用會造成口腔黏膜發炎與纖維化，最終可能癌化形成口腔癌，檳榔已經國際癌症中心證實為一級致癌物。

廣告 廣告

衛福部次長莊人祥指出，根據衛福部民國113年死因統計顯示，口腔癌在10大癌症排名第6位，在男性中的排名更高達第4位。依據研究顯示，嚼檳榔罹患口腔癌的機率是沒有嚼的28倍；同時嚼檳榔、吸菸及喝酒者，罹患口腔癌的機率，是一般人的123倍，所以訂定每年12月3日為「123世界檳榔防制日」。

莊人祥提到，為達成總統賴清德「2030年癌症標準化死亡率下降1/3」的健康臺灣目標，衛福部持續推動各項檳榔防制及口腔癌防治策略，包括研擬《檳榔健康危害防制法》，強化對未成年人與孕婦的健康危害防制，並結合跨單位與跨部會資源，提升未成年人及高風險族群的健康識能；並增進篩檢服務及戒檳衛教的可近性，進而提升檳榔防制與口腔癌防治工作成效。