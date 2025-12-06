衛福部攜手澳洲 培育台灣具永續觀念醫療人才
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）極端氣候與傳染病是全球挑戰，衛生福利部今年首度與澳洲合作舉辦台灣醫療領航課程，培養具備永續觀念的醫療人員，課程為期1年，結合線上學習、實體工作坊及參訪之旅。
「台灣醫療領航課程－建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊」今天舉辦啟動典禮，衛福部次長林靜儀致詞指出，台灣跟澳洲同樣面臨人力短缺、氣候變遷等挑戰，這項由澳洲駐台辦事處支持、澳洲格里菲斯大學（Griffith University）推出的PETALS課程，旨在培育面對全球極端氣候事件頻傳下的關鍵能力。
林靜儀會後接受媒體聯訪指出，PETALS計畫的核心，是希望能將永續醫療理念真正深植在醫院經理人的概念裡，並透過培訓使院方管理層理解永續並非單一環節，而是從個人觀念、組織盤點，到整體醫療系統運作都必須同步調整。
「節能減碳不只是把紙的兩面都拿來用而已。」林靜儀以某部立醫院的例子說明，該醫院冷氣設備除非常耗能外，電費也跟著暴增，更新設備後最有感的就是電費省很多，同時也讓工作人員感受到工作環境改善，各方面環環相扣。
永續醫療不僅與能源相關，林靜儀另外還提到藥品供應韌性，「衛福部這幾年不斷強調，撇除國外的原廠藥品，本國許多學名藥已有20、30種同成分品項，所以鼓勵多使用國產藥，以減少碳足跡，讓藥品永續。」
「台灣醫療領航課程－建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊」為期1年，共錄取台灣25名醫療人才，結合自主線上學習、台灣實體工作坊及澳洲參訪之旅。其中聚焦3大重點領域，包括管理極端氣候和傳染病爆發帶來不斷加劇的健康風險；建設具有韌性的基礎設施，確保危機期間的醫院可以持續營運；推動永續實踐，盡量降低醫療的環境足跡。（編輯：張雅淨）1141206
