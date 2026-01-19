衛福部改組審查憂遭排擠！婦團籲婦女福利獨立設組

立法院司法及法制委員會今日繼續併案審查行政院函請審議「衛生福利部組織法第二條、第五條及第八條條文修正草案」案等16案。（本報資料照片）

立法院今日審查衛福部改組方案，婦女新知基金會擔憂，若婦女福利移往保護司與保護業務合併，恐形成「小婦女、大保護」的排擠效應，呼籲設在長期照顧及社會發展署下，單獨成婦女福利一組，以加強家庭照顧者支持、高齡女性及身心障礙女性服務。

立法院司法及法制委員會今日繼續併案審查行政院函請審議「衛生福利部組織法第二條、第五條及第八條條文修正草案」案等16案。

婦女新知基金會表示，長久以來台灣社會福利體制以「人口別」區分，婦女福利、老人福利、身心障礙福利、兒少福利各有負責部門，直至上次組織改造，試圖往「功能別」方向改革，例如心理健康、保護服務、社會救助皆成立專責的「司」負責部門，但「人口別」業務整並在署之下，若獨將婦女福利抽出來與「功能別」的「保護業務」合併，將使組改邏輯顯得混亂。

廣告 廣告

婦女新知基金會也表示，相較於其他「人口別」福利業務，唯獨婦女福利未單獨立法，未有法定業務，沒有穩定的人力及預算，雖不受法律規格限制、寶有更多空間切合民眾需求，但非常容易被邊緣化，若婦女福利獨立成一組，將有機會發展以婦女為主體的各項福利服務，但移往保護司，恐形成「小婦女、大保護」的排擠效應。

婦女新知基金會表示，過去長照政策輕忽照顧者的福利資源，老人福利、身心障礙福利也輕忽老年女性、身心障礙女性基於性別不平等的需求及處境，擔心婦女福利從「署」當中拿掉移往「司」，「署」與「司」之間作為「相敬如賓」的平行單位，將使類似交織性服務發展門檻大幅提高。

婦女新知基金會指出，期待未來設在長期照顧及社會發展署下的婦女福利組，更加重視與長照政策、老人福利、身心障礙福利之間的交織性，加強家庭照顧者支持服務、高齡女性服務、身心障礙女性服務。

更多中時新聞網報導

A-Lin傳明年初唱進大巨蛋

台大極簡式手術 換心瓣膜隔天出院

八三夭揪瘦子組夭瘦團 6P玩戀愛遊戲