衛福部改組 立委偕婦團籲提升婦女業務人力、預算

立法院司法及法制委員會今天（19日）審查衛福部改組相關法案，多個婦女團體肯定，改組後婦女福利業務將與綜合企劃脫鉤、獨立成組，但立委范雲同時也憂心，若婦女福利與老人福利、身心障礙福利、長期照顧等業務一併整合至「長期照顧及社會發展署」，未來人力與資源是否將遭長期照顧稀釋。

立委范雲首先肯定近年來衛福部在各地推動的婦女創新服務成果，期盼未來能進一步擴大推展。她指出，目前社家署婦女福利科僅有7名員額，相關業務預算僅占公務預算的0.12%，相對處於邊緣的位置，若依衛福部改組規劃，整併入「長期照顧及社會發展署」，恐面臨資源被稀釋、再度邊緣化的風險。

立委范雲表示，近年在衛福部社會及家庭署大力支持下，地方已發展出多達十六種跨局處、跨類別的「婦女服務創新方案」，包括中高齡女性成立照顧工作合作社、身心障礙母親育兒支持方案、部落婦女經濟培力計畫、無家者女性穩定就業方案，以及未成年懷孕母親創業支持等。這些方案皆以婦女為主體，回應其在不同處境下的實際需求，看見婦女在交織性下的處境。

立委范雲表示，無論是長發署底下的婦女福利組，或是將婦女業務與保護司整併到司層級，婦女團體最高的共識，就是增加婦女業務的人力資源與層級提升，因此在審查會中，將為婦女業務爭取更充足的人力與預算，改變長期被忽視、資源被稀釋的困境。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋認為，這次組改將婦女業務放在長照及社會發展署，與長期照顧、老人福利、身障福利等組，這樣的設計與分工，將使婦女仍被視為照顧提供者，或家庭角色的延伸，而非擁有完整權利與多元發展需求的政策主體。同時，應該將婦女業務與保護司整併，成立「婦女發展及保護司」，並擴展配置足夠人力與經費，不僅有助於整合政策工具與專業人力，更能在制度層次清楚宣示，婦女不是福利體系的附屬角色，而是國家政策必須正面回應的主體。