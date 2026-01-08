衛福部救少子女化砸5931億 曝4大經費用途 網：出生率還創新低？

衛福部長石崇良昨（7）日在立院備詢表示「本部沒有成立少子女化辦公室」，隨後澄清2017年起以任務編組方式，採任務導向的政策協調平台，召集相關司署研擬提出少子女對策計畫並依權責分工推動，衛福部今晚揭露少子女化對策計畫5931億經費用途，強調紮紮實實把5931億元「直接用在家庭與孩子身上」。

衛福部表示，《少子女化對策計畫2018–2025》聚焦四大方向，跨部會推動四大對策，包括幼兒全面照顧4,950.86億；友善家庭的就業職場177.35億；兒童健康權益與保護370.37億；友善生養的相關配套432.6億。多管齊下支持民眾生養、減輕育兒負擔、平衡工作與家庭等目標，同時也提升兒童照顧品質。

衛福部進一步說明，以2歲前嬰幼兒生養重點政策為例，人工生殖擴大補助促成3.2萬名寶寶出生，育兒津貼每年有17萬至25萬人受惠，托育補助每年支持3.4萬至7.3萬人，社區公共托育家園及公設民營托嬰中心從123處成長至527處，加上準公共保母2.35萬名及準公共托嬰中心1191家，平價托育合計可收托11.48萬名0至未滿2歲嬰幼兒，0至未滿2歲送托率由10.3%成長至32%。

衛福部公布圖表，引起大批網友則反問「那出生率怎麼還持續創新低？若要談KPI，花錢沒有在客氣的，但成果在哪？」、「一年比一年還低的人數，還敢貼出來，這不就表示做法沒有達到提高生育率嗎？」、「如果這麼棒，那為什麼出生率越來越低？」、「一個家庭要培養孩子的教養與長期的競爭力，後續投了成本是更多的，這些真的只是九牛一毛而已，完全沒有改變人民，願生、敢生、養得起的想法」、「結果實施結果小孩越生越少，治標不治本」。

