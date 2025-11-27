衛福部整頓醫美亂象 台大醫學院長挺評鑑「做得好不必怕」

衛福部為整頓醫美亂象，擬修法要求執行高風險手術的醫美診所接受評鑑，引發醫界不同意見。台大醫學院院長吳明賢27日表態支持衛福部改革措施，強調評鑑目的是為病人安全與醫療品質把關，「只要做得好，就不必害怕評鑑」。

台大醫學院院長吳明賢指出，他支持將診所納入評鑑範圍，強調評鑑的目的是為了患者好，為病人的安全與醫療品質把關。（圖／資料照）

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，加強醫美管理規範。草案要求執行醫美處置必須完成一般醫學訓練（PGY），所有醫美手術都需有大外科系專科訓練才能執行，高風險手術更限定特定專科醫師才可施行。此外，執行高風險手術的醫美診所必須接受評鑑，這些措施引發醫界團體兩派論戰。

台大醫院健康管理中心27日舉辦「2025智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康論壇」，吳明賢以「從疾病醫學到精準健康」為題發表演說。會後接受媒體聯訪時，他明確表態贊同衛福部的改革手段，認為這是正本清源的必要措施。

吳明賢指出，醫學系六年制加上兩年PGY訓練，才能讓醫師具備完整訓練與臨床實習能力，足以獨立執業。他也支持將診所納入評鑑範圍，強調評鑑的目的是為了患者好，為病人的安全與醫療品質把關。「不管是任何的評鑑，重點就是醫療品質跟病人安全，評鑑是好事，就像我們醫院也不時的有各式各樣的評鑑，假如你真的做得好，你其實是不怕人家評鑑。」吳明賢表示。

衛福部公告《特管辦法》修正草案，要求執行醫美處置須完成一般醫學訓練（PGY），醫美手術都需有大外科系專科訓練才能執行。 （示意圖／Pixabay）

針對部分醫界團體憂心醫策會壟斷評鑑，主張應由醫師公會、各專科醫學會（整外、皮膚科、耳鼻喉科等）、其他具醫療專業的法人或公會團體共同參與，以確保制度多元透明並可監督。對此，吳明賢認為這並非壟斷問題，而是專業考量。他指出學會成立的目的是為了促進學術發展、教育會員、保障權益、國際交流等事務，並不包含評鑑功能。

衛福部醫事司與40個相關醫界團體日前召開會議，已確立醫美醫師的關門條款，規定2019年之後醫學系畢業生，需完成兩年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，未完成者則需要補訓。至於醫美診所評鑑問題，則留待下週會議繼續討論。

醫事司長劉越萍表示，既然醫界不願接受評鑑、不滿意衛福部的要求，且對於病人安全醫界責無旁貸，那如何加強管理，將請相關團體提出自己版本，讓社會大眾公評。

