衛福部整頓醫美「引醫界內鬨」 逾30學會明日開會溝通

衛福部為整頓「直美」亂象、提升醫美品質，預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，擬將美容醫學分為三級管理，引發醫界罕見的內部對立。四大醫界專業團體力挺衛福部改革，但醫師公會全聯會等六個學會則強烈反對將醫美診所強制納入評鑑制度，雙方立場分歧。

醫美診所近年頻頻發生手術死亡事件，讓衛福部決定動手整頓。（圖／資料照）

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，各界對修法有不同意見是自然現象，衛福部將積極透過各種管道與各界溝通，促進不同立場者互相對話，了解彼此想法，以擬定具有共識的政策。為此，醫事司將於26日下午召集醫師公會全聯會、基層醫療協會、診所協會全聯會等30多個醫界團體代表進行討論，由司長劉越萍親自主持，聆聽各方意見。

此次衛福部預告的修正辦法被視為台灣醫美產業的重大改革，主要內容包括將美容醫學分為三級管理，要求執行美容醫學處置的醫師至少完成二年PGY訓練，避免醫學系畢業生直接至醫美診所執業的「直美」現象。同時規定美容醫學手術限定專科醫師執行，特定美容醫學手術診所需通過評鑑。

這項改革引發中華民國醫師公會全國聯合會等團體的強烈反彈。醫師公會全聯會理事長陳相國明確表示反對將醫美診所強制納入評鑑，他認為診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，「不用大費周章來處理診所，造成診所不方便」，現行衛生局每年督導考核已經足夠。

經衛福部初步盤點，共有約600名醫美執業醫師沒有完成PGY訓練。 （示意圖／Pixabay）

醫師公會全聯會提出三點聲明，包括支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套措施，已在醫美領域執業且具實績的醫師如果重回醫院接受PGY，應避免「溯及既往」的衝擊與人力斷層問題。

台灣美容醫學產業全國聯合會與台灣美容外科醫學會等五家醫事團體也發表聯合聲明，抨擊「評鑑不應成為政府控制產業的隱形大手」，並期盼政府以照顧民眾為念，同時指出醫師也是民眾，請勿重創執政民意基礎，任意開啟無止盡的管制大門。

然而，台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界團體則持相反立場，肯定衛福部部長石崇良改革的勇氣。這些團體認為醫療本質非一般商業活動，牽涉的是民眾生命與健康，部分團體提出以「自由市場」取代專業監管的主張，等同讓民眾暴露於不可逆的醫療風險中。

