衛福部新健保政策掀議 林楚茵曝藍替「中配父母開門」才是關鍵

針對衛福部日前研擬的補充保費徵收條件，引發民間討論。民進黨立委林楚茵認為，此舉確實會引發民眾相對剝奪感。她強調，與其倉促修改補充保費標準，不如好好審視過往國民黨替中國籍配偶與其父母「開後門」的情況，這才是財源節流的關鍵。





林楚茵在臉書撰文直言，雖然「開源」是好事，但藍白正忙著擴大中配父母納保條件，這正是無法節流的原因之一。她進一步指出：「前總統馬英九時代，早已為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先需居留6年才能納保，改為居留6個月就能納保；又為『中國籍配偶的父母』開了後門，讓他們原先需8年才能申請來台定居並用健保，改成6年。這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。」



林楚茵認為健保財源藍白屢屢替中配開門，才是無法節流關鍵。（圖／翻攝林楚茵臉書）

她再舉例指出，現今國會藍白陣營打算強勢推動「中配6改4」，透過修法讓中國籍配偶更早取得中華民國身分證。這也將進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母「提早2年」取得排隊納保資格。林楚茵痛批，藍白一邊喊健保沒錢，一邊卻急著開門擴大破口。她呼籲藍白放棄「中配6改4」，守住台灣人使用健保的權利。最後，林楚茵也呼籲行政院應審慎評估、凝聚共識，而非倉促修改補充保費徵收條件。









