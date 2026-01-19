衛福部新增長發署民團憂資源遭稀釋 范雲：全力爭取人力、預算

綠委范雲今(19)日與多個婦女團體共同呼籲，衛福部組織再造是提高婦女業務層級的重要時機，范雲承諾將在審查現場全力爭取婦女業務的人力與預算。（黃敬文攝）

黃敬文／台北報導

立法院司法及法制委員會19日審查衛福部改組相關法案，為此多個民團雖肯定，但也擔憂未來「長期照顧及社會發展署」的人力與資源是否將遭長期照顧稀釋；為此綠委范雲今(19)日與多個婦女團體共同呼籲，衛福部組織再造是提高婦女業務層級的重要時機，范雲承諾將在審查現場全力爭取婦女業務的人力與預算。

范雲指出，近年在衛福部社會及家庭署大力支持下，地方已發展出多達16種跨局處、跨類別的「婦女服務創新方案」，包括中高齡女性成立照顧工作合作社、身心障礙母親育兒支持方案、部落婦女經濟培力計畫、無家者女性穩定就業方案，以及未成年懷孕母親創業支持等。

她說，這些方案皆以婦女為主體，回應其在不同處境下的實際需求，看見婦女在交織性下的處境，衛福部改組後，應同步提升婦女業務層級，才能延續並擴充這類創新服務，過去長期以來，婦女福利業務在衛福部處於邊陲位置。

范雲表示，依社家署統計，現行婦女福利科僅有7名員額，業務預算僅占社家署公務預算的0.12％，在公益彩券回饋金中，比例也只有6.81％，若本次改組後，婦女業務被改納入長期照顧及社會發展署之下，維持三級機關中的一個組別，婦女團體擔心，恐怕不僅難以改善長期資源不足的問題，還可能被邊緣化。

她強調，無論是長發署底下的婦女福利組，或是將婦女業務與保護司整併到司層級，婦女團體最高的共識，就是增加婦女業務的人力資源與層級提升，會為婦女業務爭取更充足的人力與預算，改變長期被忽視、資源被稀釋的困境，以改變過去在衛福部下的邊緣位置。

現代婦女基金會吳姿瑩執行秘書表示，長期以來政府推動婦女權益的力道相當不足，在組織定位上常與兒童、家庭綁在一起，預算和資源相對其他族群來說更是弱勢，政策規劃也缺乏主體性及整體思維，若能參考國際經驗，例如聯合國婦女署的業管包括婦女經濟賦權、政治參與、終止暴力及性別平等業務，整合婦女權益發展與保護服務業務，擴大預算、資源及人力，整合及提升相關機關的功能，實質強化性平議題的整體發展。

