衛福部新版每日飲食指南 石崇良：第2季公布

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）美國最新飲食指南，提倡食用紅肉與全脂乳製品。衛福部長石崇良今天說，國健署正修訂新版「每日飲食指南」，後續將檢視美國等最新資料，並召開專家會議，預計今年第2季公布。

美國政府今天公布最新飲食指南，呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖，同時大力提倡食用紅肉與全脂乳製品，這些食物過去曾被許多營養學家勸告少吃。

對於是否跟進美國，石崇良下午出席台灣健康網路平台開幕活動暨合作儀式，會前受訪表示，隨著營養科學進步，健康指引也必須「與時俱進」。

廣告 廣告

他舉例，過去不建議多食用雞蛋，但現在越來越多證據顯示，它是很好的營養來源；另外，早期飲食指南傾向推薦脫脂或低脂牛奶，如今也認為全脂牛奶含有重要營養成分，重點在於「適量攝取」、不要偏廢，對健康同樣重要。

石崇良說，國健署定期更新「每日飲食指南」，原本已在去年底完成新版草案修訂，預計今年第1季上路，既然現在有新的飲食指南與科學證據釋出，為確保台灣規範不落後國際，將召集國內專家重新審視，將最新的數據一併納入討論。

考量重新討論需要時間，且第1季有將近1個月時間在放假，石崇良表示，新版「每日飲食指南」將於第2季正式亮相。

衛生福利部國民健康署補充，已於去年底完成新版「每日飲食指南」草案修訂，後續將同步檢視包括美國在內的最新國際飲食指南，與各專業學會立場，進行系統性比較與科學證據評估，並召開專家會議。

國健署說，將從台灣飲食型態與不同年齡、族群（如兒童、成人、長者）需求出發，審慎研議我國指南是否需要調整，並同步加強宣導與推廣，協助民眾在日常飲食中做出更健康的選擇，進一步守護國人的長期健康。（編輯：吳素柔）1150109