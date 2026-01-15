衛福部新設「長發署」攸關逾400萬人 民團憂資源與人力不足恐衝擊長照

衛福部即將成立「長照及社發署」以及「兒少及家庭支持署」，立委林月琴等民團今舉行記者會，指出長發署同時面對約90萬名長照需求者、120萬名身障者，及進入超高齡社會後逾400萬名長者的服務與權益，但至今資源不見整合，加上人力不足，未來組織合併恐影響長照資源，衛福部應正視，避免組織重組，影響社福民眾權益。

林月琴表示，長發署未來掌管長照、老人福利與身障支持三大體系，資源與預算增加，責任也應同步升高。長照核心不在救濟或安置，而是支持失能者、身障者與長者在日常生活中行使權利，協助其在社區中生活，而非僅追求「看起來有在做事」。她也指出，照服員缺工、住宿式機構補助不足，到照顧者喘息服務不穩定，這些問題若未改善，組改將失去意義。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴表示，過去推動「衛生署」與「社會福利」合併為衛福部時，民間團體即深度參與倡議；上次組改，社會福利原本僅設一個司，經過努力才成立「社會及家庭署」，如今兒少業務再獨立為「兒童及少年福利與權益署」，她樂見其成，但新設長發署，卻未事前徵詢相關社福團體，與過往經驗形成落差。

吳玉琴也質疑新署命名方向，長照雖然重要，但目前約有八成長者屬於健康或亞健康狀態，賴清德總統所強調的「健康台灣」，目標在於提升健康平均餘命，而非僅著眼於不健康餘命。她認為，將「長期照顧」置於署名最前，恐傳達政策重心失衡的訊息，建議將署名調整為「社會發展與長期照顧署」，凸顯預防、發展與福利的優先性。

吳玉琴指出，組織法草案將於下周一進入逐條審查，她已建議將「衛生福利部長期照顧與社會發展署」更名為「衛生福利部社會發展與長期照顧署」。她強調，長照預算已超過千億元，名稱順序調整並不會削弱其重要性。

台灣身心障礙聯盟副主任汪育儒說，現行身障服務長期面臨破碎、斷裂問題，許多照顧責任仍被迫由身障者及其家庭自行承擔，組改過程中應正視三大關鍵風險。首先目前釋出的組織法草案來看，早期療育業務已有安排，但18歲以下身障兒少在權益保障、培力與自我決策等面向，未明確看出由哪個單位統整，呼籲基於發展與年齡考量，應將十八歲身障兒少納入更完整的家庭與社福體系中規畫。

第二是隨著長照3.0上路，汪育儒表示，政策過度偏向醫療與照顧模式，忽略身障者在生活重建與社區生活的支持需求。她提醒，老化身障者與一般高齡者需求差異甚大，不同障別在支持與「老老照顧」議題上，都需有更精細的對應。

第三，組織調整只是起點，更重要的是跨部會整合。以無障礙交通為例，復康巴士、長照交通車與通用計程車分屬不同權責，讓身障者奔波協調；電動代步車搭乘公車爭議，也牽涉交通與醫材管理。政策規畫不應只以單一身分切割，應要考量身障者多元的生活需求。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，現行部門分立不利於政策整合，但肯定此次組改有促進合作的企圖，只是組改不能流於形式，關鍵在於後續制度與文化是否真正改變，組改如同房屋裝修，若只是「拉皮」、擴建架構，卻未同步調整內部運作與思維，恐怕只是空有其表。

張筱嬋表示，目前相關的條文僅載明「長期照顧（護）、老人、身心障礙者、婦女福利服務政策之規畫、推動與執行」，並未明確提及「家庭照顧者」，雖然家庭照顧者恐被涵蓋在長照範疇中，但仍期待未來政策與組織定位上能有更清楚呈現其角色與需求。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

