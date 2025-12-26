衛福部明年大改組！新增兒家署、長照署 還要成立「這兩個法人」

衛福部。游騰傑攝



面對少子化、高齡化與人口結構快速失衡，衛生福利部將於2025年啟動自2013年升格以來首次大規模組織重整。這次改組不僅新設兩個署級機關「兒少及家庭支持署」與「長期照顧及社會發展署」，也同步成立兩個行政法人，包括「國家醫療科技評估中心」、「國家中醫研究院」。

衛福部盤點現行體制面臨四大困境，一是社會環境與人口結構劇烈變遷；二是兒少與長照業務長期缺乏專責機關統籌；三是業務量持續擴增，任務分散於多個單位；四是來自立法院、民間團體、兒科醫學會及「健康台灣全國論壇」的高度期待，要求比照國際趨勢，設立兒少專責單位。

兒少與家庭政策整合 回應少子化挑戰

新設的「兒少及家庭支持署」，將統整托育照護、早期療育、兒童與少年福利及權益保障、家庭支持服務與健康促進等事項，試圖解決長期以來兒少政策「多頭馬車」的問題。

衛福部長石崇良曾於11月「健康台灣深耕論壇」中直言，面對少子女化與兒童保護挑戰，必須將分散在不同單位的兒童健康、福利與保護資源，整合為一個專責機構，才能真正建立從預防保健到福利保護、從早療到發展支持的完整體系。

長照與社會發展並進 醫療不再「接不上」

另一個新設的「長期照顧及社會發展署」，則負責長期照顧（護）、老人、身心障礙者、婦女權益與福利，以及國民年金等業務。衛福部期盼，透過單一窗口統整長照與社會福利政策，讓醫療與長照之間不再斷鏈，提升整體照顧連續性。

健保治理升級 醫療科技評估成關鍵

在醫療體系方面，衛福部也將新設立的「國家醫療科技評估中心」行政法人，將協助執行新醫療科技及健康政策之評估，強化以基於科學證據且客觀之方式制定決策，有效運用及合理分配有限醫療資源。石崇良指出，英國、加拿大、法國、澳洲等國家，皆設有專責醫療科技評估機構，負責在新藥或新醫療科技問世時，進行成本效益與經濟評估，未來將協助健保做更客觀、有科學證據的評估，決定是否要納入健保給付。

「不是廠商喊價多少就照單全收。」石崇良以英國為例，說明評估機構會計算合理價格區間，作為健保談判依據，兼顧病人可近性與財務把關。

行政法人化 為人才與效率解套

國家中醫藥研究所也將轉成「國家中醫研究院」行政法人，主要是國家中醫藥研究行為行政機構，人員薪資編列無法與高科技人員或研究法人的薪資相比，攬才困難，再加上中醫藥研究所涉公權力行使程度低，可改制為行政法人，並加強中醫藥產業合作，提升用人彈性，也期盼經由整合資源，發展屬於台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

衛福部此次啟動改制以來史上首度大規模組織重整，預定最快將在明年上路，其中最受矚目的兒家署、長照署首要目標即是希望有效化解少子化、高齡化帶來的挑戰，並落實兒少與長照資源整合。然而，正因為兒少、長照相關事務責任繁重且業務分散已久，新設署級機關能否真正發揮整合功能，避免「多頭馬車」再現，仍需時間檢驗，也考驗府院協調的智慧。

