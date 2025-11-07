衛福部明年擬推新措施 急診觀察床改短期住院

由於醫護人力短缺等問題，大醫院急診幾乎人滿為患，有些病人為了等候住院，躺在急診走廊、甚至醫院大廳。為了緩解醫學中心急診壅塞，衛福部除了試辦假日輕急症中心，也預計從明年起，將急診觀察床改為短期住院治療，例如只需施打抗生素治療的患者，病情穩定後就能回家。

石崇良表示，「在這個短期住院的過程當中，把他的照護品質做好，我們的給付調高是比照急性一般病床來給付，給醫師的診察費跟護理費有好的空間。」

石崇良指出，現行急診觀察床，常因有些病人等不到住院病床、等候數天，觀察床也沒有專屬護理人員，是由急診護理師輪流巡視照護。

不過未來將要求醫院設置專屬空間，專門收治短期治療就可出院的病人，視同短期住院，會有專職護理師照護，也可提升病人醫療品質。

新光醫院副院長洪子仁說道，「這樣的一個概念，能夠讓很多的急診需要待床的病人，不需要擠到像目前有些人躺在走廊上，可以改善整個急診待床期間，住院治療的一個環境。」

石崇良強調，已經將急診觀察床護理費、健保支付標準提高，讓醫院提升急診觀察床照護品質，而且短期住院未必要設在急診空間，也可在附近空間設置，也不一定是病房形式，但必須兼顧照護品質，未來也將設法讓短期住院制度化。