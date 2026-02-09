衛福部春節送暖！砸793萬補助弱勢 長者、兒少皆受惠

農曆春節將至，衛福部砸793萬元，提供機構長者每人2至5萬元春節膳食費，並致贈地方政府委託安置之低收入戶老人每人1千元紅包。（本報資料照）

衛福部年前送暖！農曆春節將至，衛福部砸793萬元，提供機構長者每人2至5萬元春節膳食費，並致贈地方政府委託安置之低收入戶老人每人1千元紅包；另外，針對兒少安置機構孩子，也提供93家機構每人1至5萬元春節加菜金。

社家署長周道君表示，為了讓機構長者一起賀新年，衛福部在春節前依130家機構實際服務人數，致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，總金額達344萬元；針對地方政府委託安置的低收入戶老人共4493人，致贈每人1千元的紅包，共核撥449萬3千元。

考量經濟弱勢、行動不便的失能長者，在連假期間仍有送餐服務需求，衛福部也與各縣市政府、民間社福團體合作，透過熱心志工為長者送上溫熱餐食，並在送餐過程噓寒問暖、關注長輩的健康變化，適時給予協助，讓長輩在年節期間也能感受到社會的溫暖關懷。

另外，為感謝熱心付出的送餐志工，農曆除夕至初三期間（2月16日至2月19日），將依例加倍獎助交通費，每趟次最高補助250元；原住民族地區、離島及偏遠地區則提高至300元，表達對志工辛勞的敬意與感謝。

周道君表示，為了確保獨居長輩於節日期間生活無虞，衛福部也已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間服務需求，整合在地資源加強關懷與支持，春節期間將持續提供低溫關懷、電話問安等服務，並設置緊急聯絡窗口，公私協力共同守護獨居長輩。

針對兒少安置機構孩子，衛福部也依93家機構實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓未能回家過年的機構院童及工作人員能團聚一堂，享用美味佳餚。

周道君指出，為加強照顧經濟弱勢家庭的兒童及少年，衛福部自今年1月至明年1月止，針對領有弱勢兒童及少年生活扶助暨緊急生活扶助對象，每人每月加發500元生活補助金。另外，有申請未滿2歲兒童育兒津貼家戶，政府會在每月月底撥入5千至7千元（依胎次有所不同）不等的育兒津貼。

