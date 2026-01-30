衛福部春節醫療加碼近16億 確保民眾就醫權益

記者吳典叡／臺北報導

「115年2月衛生福利部新實施攸關民眾權益之重大政策或措施」今（30）日出爐，衛福部指出，不僅確保農曆春節期間民眾就醫權益，並提升重大疾病患者的醫療可近性，內容涵蓋因應春節相關醫療措施，以及多項癌症與罕見疾病藥物的健保給付擴增，預計將嘉惠上百萬名重症用藥病友與慢性患者。

因應9天春節連假，健保署推出「115年度全民健康保險春節加成獎勵方案」，總計挹注約15.98億點健保點數，鼓勵全國約1.9萬家醫院、基層診所及藥局於春節期間開診。其中，門診從除夕至初三的診療費、藥服費加成100%，初四及初五加成50%，其餘連假加成30%；住院及急診均加成100%。

廣告 廣告

同時，為舒緩急診負荷，春節全臺六都總計13家特約醫院及診所，將開設「週日及國定假日輕急症中心UCC」，除夕及初五除外，每日上午8時至晚上12時提供內、兒、外（骨）科看診。針對慢性病患，若領藥屆滿日介於2月14至22日，可提前自1月31日起回診領藥，預計影響約146萬名用藥民眾。

健保署也提供「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，追溯自今年元旦起生效，方案預計收案2萬名新診斷或首次復發的乳癌病友，投入約4000萬元建立全國性照護基準，確保乳癌個案從診斷、治療到追蹤的連續性照護，降低死亡率。

此外，在疾管署方面，祭出115年農曆春節傳染病特別門診獎勵計畫，獎勵急救責任醫院春節期間（初一至初三）開設傳染病特別門診，兼顧民眾連假就醫權益，與舒緩急重症醫療量能；健保署也有多項2月1日生效的擴增癌症重症新藥健保給付。