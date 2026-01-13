衛福部朴醫六腳長照機構動土 服務量能100床

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）衛生福利部獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，補助朴子醫院興建六腳住宿式長照機構今天動土，預計117年5月啟用，將設置100床，提升嘉義縣整體長照服務量能。

衛福部朴子醫院今天於嘉義縣六腳鄉舉行「六腳住宿式長照機構興建工程動土典禮」，邀集中央及地方代表，共同見證六腳住宿式長照機構工程正式啟動，展現政府推動在地老化與建構可近、可負擔長照服務的決心。

朴子醫院院長曹承榮簡報時指出，六腳住宿式長照機構設計與傳統醫院不一樣，住起來就像在家裡的感覺，房間有鄉村、日式與簡約等風格，以餐廳與簡易廚房為核心，串連起每日的活力與互動。

曹承榮表示，此長照基地原本為六嘉國中分校，因少子化而廢校，土地面積約6500平方公尺，工程委託內政部國土管理署代辦，將興建具木質感外觀的2層樓建築，並有大面積落地窗，樓地板面積約4000平方公尺，建蔽率約1/3，完工後綠帶密布，讓住民能擁抱大自然。

曹承榮說，未來1樓將設置住宿型長照40床及日照中心，2樓有住宿型長照60床，將是一個讓人可以安心託付的所在。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒表示，朴子醫院長期肩負公立醫院守護偏鄉健康的使命，未來住宿式長照機構營運後，將透過醫院醫療專業的支援，提供長者更完整的照護服務。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣規劃4案公家住宿型長照機構，包括衛福部3案（新港、灣橋、六腳）和社會局1案（布袋），未來可提供601床服務，大幅提升縣內住宿式長照服務量能。

嘉義縣府表示，衛福部負責的3案住宿型長照機構都已動工，社會局負責的布袋長照機構也已進入細部規劃，近期工程將公開招標。（編輯：吳素柔）1150113