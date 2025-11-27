衛福部次長罹癌引關注！ 胃癌風險因子「幽門桿菌」將納入公費篩檢





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】衛福部常務次長莊人祥於2024年初診斷出胃癌，經榮總醫療團隊治療後目前恢復良好。這起事件再次提醒國人重視胃部健康。根據衛福部資料，2022年度台灣胃癌發生率／死死率，在十大癌症發生率／死亡率中排名第八位。另根據台北市衛生局新聞稿，胃癌在2024年造成約2,200人死亡。臨床上認為，幽門螺旋桿菌感染是引發胃癌的重要因素，世界衛生組織亦在1994年就將其歸類為第一級致癌物。



胃癌元凶幽門桿菌！有症狀應及早檢查 正確篩檢是關鍵



台安醫院內科部主任暨胃腸肝膽科醫師鄭勝偉指出，幽門桿菌感染初期往往沒有明顯警訊，少數人會感到胃部悶痛、腹脹、反胃或胃口變差。若長時間未處理，會逐步演變成慢性發炎、胃壁受損，甚至出現癌前病變，最終可能轉為惡性腫瘤。

目前醫療上建議，曾有潰瘍病史、胃黏膜相關淋巴瘤、不明原因缺鐵性貧血、不明原因血小板減少、家族中有胃癌患者或經常胃不舒服的民眾，年滿20歲後即可自費檢測；而常見檢驗方式包含吹氣測試、糞便檢查、抽血驗抗體以及胃鏡採樣。其中吹氣與糞便檢驗因無侵入性且精準度佳，成為檢驗首選。然而抽血檢測方式僅能當作是第一次檢查，若是曾經感染過接受治療後，不適合再用抽血追蹤。



此外，衛福部自115年起，將「糞便抗原檢測幽門桿菌」納入公費癌症篩檢項目，補助45至74歲民眾終身一次的免費檢查服務。民眾可前往健保特約醫療院所進行篩檢，若結果為陽性，可經醫師評估後安排進一步的除菌治療，以降低胃癌風險。



鄭勝偉醫師表示在台灣每3至4成民眾體內帶有這種細菌，若放任不管，則未來得到胃癌的機會將是健康者的3至6倍。治療部份會結合制酸劑與抗生素，連續服藥10至14天，首次治療的成功機率超過8成。



預防幽門桿菌改善用餐習慣 使用公筷母匙、避免共用碗筷



即便成功清除細菌後仍可能再度感染，尤其同住家人之間容易互相傳播。鄭勝偉醫師強調，預防之道在於改善用餐習慣，務必使用公筷母匙、避免共用碗筷；飲食內容應少吃醃漬品、高鹽分食物與煙燻製品，多攝取富含維他命C的新鮮蔬果，同時戒除菸酒、保持規律作息，這些都能有效維護胃部健康。



完成療程的患者應於結束後回診複檢，確保細菌已徹底消滅。如果第一輪治療效果不佳，可與醫師討論更換藥物組合，直到完全根除為止，才能真正為健康胃部建立堅固防線。



