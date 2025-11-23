衛福部正式啟動AI影響性研究制度！ 開創AI醫療新格局





【NOW健康 編輯部／整理報導】衛福部資訊處20日舉辦「臺灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」（Taiwan Clinical AI Impact Forum 2025），討論主軸為「以臨床實證推動AI醫療創新」，正式啟動我國AI影響性研究制度。



衛福部啟動AI影響性研究中心 聯合5大醫學中心推動AI臨床實證與健保給付評估基礎



衛福部資訊處處長李建璋表示，AI技術在影像判讀、疾病預測與臨床決策支援等領域發展迅速，但其臨床效益與醫療經濟價值，尚需科學方法驗證。

為此，衛福部自113年啟動「AI影響性研究中心」制度，於臺北榮總、臺中榮總、三軍總醫院、成大醫院及臺大醫院等五家醫學中心設置AI影響性研究中心示範據點，推動跨院臨床實證、中央審查委員會（C-IRB）與多中心資料串流分析機制，奠定我國AI臨床試驗與健保給付評估的重要基礎。



除了李建璋處長，「AI影響性研究中心」計畫召集人成大醫學院沈孟儒校長，以及臺中榮總陳適安名譽院長、台灣數位健康產業發展協會陳良基理事長，與五大AI影響性研究中心與其跨體系合作聯盟醫院中心代表等人上午出席「AI影響性研究中心聯合啟動儀式」。



美國AI專家分享臨床治理與監管經驗 將真實世界證據用來支援AI臨床效益、支付模式創新



國際研討會部分，主辦單位特邀美國芝加哥大學醫學教授、芝加哥大學數位轉型中心共同創辦人Stephen Weber, MD, ScM，與美國芝加哥醫學中心首席醫療資訊長高承楷副教授分享臨床AI治理、監管與教育推動經驗。



國外專家也將與健保署、醫學中心代表討論，如何將真實世界證據（RWE）用來支援AI臨床效益、支付模式創新。與會專家認為，臺灣AI影響性研究中心的制度設計上具有前瞻示範性，可為AI醫療導入建立可複製的研究框架。



5大醫學中心成果發 從LDCT肺癌篩檢到心電圖診斷全面體現「由實證到給付」政策願景



5家AI影響性研究中心也發表臨床實證成果：台北榮總以「從治理到臨床」為題，說明AI影響性研究中心建置實務與肺癌LDCT-AI隨機試驗的設計與執行經驗；臺大醫院則從眼科AI驗證延伸至一般門診臨床試驗，分享以隨機臨床試驗實證推動AI輔助診斷系統之應用。



此外，三軍總醫院以最低成本執行介入性研究，評估AI-心電圖請付績效模式對ST段上升型心肌梗塞（STEMI）的影響與潛在商業模式；台中榮總以VeriOsteo OP®智骨篩為例，說明AI影響性中心建置與多中心CIRB實作挑戰；成大醫院從婦癌影像身體組成與化療劑量的雙向研究出發，展示如何由臨床實證走向價值創造，連結南部 AI 生態系與健保決策，充分體現「由實證到給付」的政策願景。



衛福部AI實證制度獲肯定！ 建立「試驗—實證—給付推動AI醫療安全落地與健保接軌



與會專家均肯定衛福部建立AI實證制度的關鍵價值，認為其不僅能協助AI技術安全落地，也能作為健保給付決策的重要依據，開創AI醫療產業與政策並進的新格局。



AI影響性研究中心將持續以「試驗—實證—給付」的證據循環，推動AI醫療產品的價值評估與健保接軌，期盼透過產官學研的共同努力，使臺灣成為亞太AI臨床實證與支付創新的關鍵樞紐，並與國際標竿接軌，為國人打造更智慧、安全與可近的醫療環境。



